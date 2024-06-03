Альпийские пейзажи в Украине: топ маршрутов по Карпатам

Гуцул играет на трембите, соловей поет — отправляемся в путешествие по вершинам западной Украины.

Долина Руна

Массив покрыт лужайками и преимущественно буковыми лесами. Здесь растут разные растения: астры, маки, дикие фиалки и эдельвейсы. Можно только представить, какие красивые здесь пастбища. Кстати, в конце лета начинается сезон сбора черники и брусники.

В советское время здесь работали военная база и радиолокационная станция. Путешественники сюда не заходили, ведь проход бережно охраняли. Сегодня от построек остались только руины.

На вершине горной долины видны Пикуй и Словацкие Бескиды. А еще недалеко можно обнаружить 24-метровый водопад Воеводин.

Протяженность пути: 22-34 км. Как правило, туристы его преодолевают от 5 до 14 часов.

Добраться можно двумя способами – на авто или пешей походкой.

Кстати, летом на горной долине очень жарко, тени практически нет. Если планируете долгий поход, то лучше идти в холодное время года.

Перевал Немчич и Буковинские водопады

Это направление отлично подойдет для новичков и семей с детьми.

Вдоль дороги встречаются скалы и "треснувшие" камни. Существует легенда: горцы искали скорый способ спуститься с вершин, поэтому выливали кипяток на песчаники. Такие действия помогли им образовать проходы-пещеры. Однако на самом деле эти формы изменились из-за тектонических трещин.

Длина маршрута: 8 км.

Маковица

С горы открывается вид на деревни и городки, Говерлу с Петросом, а также на Синяк и Хомяк. Путь действительно легкий. Его смогут преодолеть даже дети. Прямой подъем и спуск занимает примерно 4-5 часов.

Тропа Довбуша

Общее время похода в обе стороны составит всего 120 минут. Здесь путешественников ждут массивные скалы, покрытые мхом тропы, смотровые площадки и древние пещеры. Говорят, что здесь до сих пор может храниться золото "гуцульского Робин Гуда".

Поп Иван Черногорский

Кстати, название горы происходит от "поющих" ветров. Здесь, на вершине, стоит старая обсерватория. Ее строительство было завершено в 1938 году. Раньше внутри размещались гостиница и астрономическая башня. Всего в здании насчитывалось 43 комнаты.

Проложить маршрут можно разными способами. Чаще всего туристы ходят по тропе из сел Дземброня или Шибене, через озеро Маричейка. Если начать путешествие ранним утром, то до обеда можно дойти до конечной точки. А еще можно подняться на велосипеде, однако для этого нужно иметь соответствующую подготовку.

Во время похода следует носить с собой документы, поскольку недалеко находится граница с Румынией. Ну и, конечно, прихватите одежду на любую погоду. Здесь возможен сильный ветер, дождь, снег или град.

Горганы

Массив с насыпями серо-зеленых камней, что образовались от древнего ледника. Популярное направление для коротких маршрутов. Здесь можно встретить предков современных лесов. Создается впечатление, будто это дом Лесной Мавки.

Обязательно берите с собой трекинговую обувь и следите за погодой. В дождливое время ходить скользкими маршрутами трудно. Кстати, будьте готовы к длительному путешествию. Время на преодоление каменистого пути значительно больше.

Шпицы

Говорят, здесь похоронен сам Олекса Довбуш. На этом месте разбросаны каменные глыбы-великаны, высотой до 40 метров. Внешне они выглядят как кристаллы.

Существует две дороги:

От базы отдыха "Заросляк", через сказочное озеро Неистовое. Это направление подойдет для спокойной прогулки. Из села Быстрец через урочище Гаджина.

Здесь можно встретить пастухов с овцами и лошадьми. Кстати, с июля по октябрь здесь длится сезон черники.

Мармароссы

Острые склоны, усеянные розовыми рододендронами – кустовыми растениями. Именно эти цветы являются прототипом красной руты из известной украинской песни. Между прочим, здесь на тропах и в реках можно найти кусочки мрамора – откуда и происходит название.

Чтобы попасть сюда, нужно за 10-14 дней попросить разрешение на поход. Вершина находится на границе с Румынией.

Лучшее время для активного отдыха – весна. В мае здесь цветут крокусы, часто становящиеся фотозоной для путешественников.

А летом на горных долинах можно встретить коров и овец.

Петрос

Если планируете длительную вылазку с палатками, то эту вершину можно осилить за 2 дня. Здесь гораздо меньше людей, а природа удивляет своими изумрудными елями и соснами.

Но будьте осторожны и следите за изменением погоды. На горе срываются сильные ветры и льют дожди с грозами.

Боржава

Часть пути можно проехать на подъемнике. Поездка в одну сторону длится около 20 минут. Наверху возвышается "Чайная Сурия". Здесь можно выпить иван-чай, масало или кофе и отведать конфеты ручной работы.

Маршрут сопровождают невероятные виды и склоны. С июля по октябрь здесь длится сезон ягод.

Украинские Карпаты – это величие и красота. Выбирайте свое направление, ведь дорога зовет вас в путешествие!

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