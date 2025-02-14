Топ европейских островов, которые стоит посетить зимой

Возможно, запрыгнуть в последний вагон не такая уж плохая идея? Особенно когда это касается отдыха вне сезона и с благоприятным климатом. Кроме того, не обязательно лететь на другой конец света, чтобы насладиться летней атмосферой в холодное время года. Так куда же отправиться в путешествие – рассказываем ниже.

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Мадейра

Располагается в Португалии в Атлантическом океане у северо-западных берегов Африки. В основном преобладает мягкий субтропический климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +16 до +19°C.

Тем, кто не боится купаться в прохладной воде, рекомендуем отправиться на пляж Seixal. Он известен черным вулканическим песком и живописными горами. Локация является отличным местом для фотосессий.

Далее советуем съездить в столицу. В городе очень низкий уровень преступности, поэтому Фуншал считают одним из самых безопасных городов страны. Побывайте в ботаническом саду Jardim Monte Palace, где собрана одна из самых больших коллекций экзотических растений со всего мира.

Посетите Сантану. Локация известна треугольными домиками из камня, камыша и соломы. Также здесь находится тематический парк, где можно узнать больше об истории и традициях Португалии.

Кипр

Располагается на востоке Средиземного моря. На острове преобладает умеренный и средиземноморский климат. С декабря по февраль средняя температура воздуха колеблется от +16 до +18°C.

Один из самых популярных пляжных курортов – Айя-Напа. Хотя вода не слишком благоприятна для купания, тем кто посмелее советуем отправиться на Nissi Beach. Побережье отличается светлым песком и плавным спуском. Любители активного отдыха могут поиграть в волейбол, принять участие в пенных вечеринках и даже нырнуть с обрыва.

Советуем съездить в Пафос. Здесь размещается большой некрополь, датируемый IV веком до нашей эры. Поговаривают, что подземные гробницы стали местом погребения аристократов и чиновников.

А еще побывайте в Ларнаке, где находится уникальное соленое озеро. Туда прилетают зимовать птицы, в том числе розовые фламинго и дикие утки.

Иерро

Самый маленький из семи основных островов Канарского архипелага в Испании. Здесь преобладает тропический пассатный климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +19 до +20°C.

У берегов Иерро насчитывается около 46 точек для погружения. Поэтому локацию считают одной из самых привлекательных мест для дайвинга в Европе и мире.

Советуем сходить на смотровую площадку Mirador de la Peña. Отсюда можно полюбоваться равниной El Golfo. Говорят, что она образовалась в результате масштабного сдвига.

Также поднимитесь на мыс Орчилья, через который до 1884 года проходил нулевой меридиан. Сегодня здесь установлен памятный знак, напоминающий о его историческом значении.

Азорские острова

Находится в северной части Атлантического океана. Архипелаг состоит из 9 горных вулканических островов. Здесь преобладает субтропический и океанический климат. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +16 до +18°C.

Благодаря богатому морскому биоразнообразию, локацию считают одним из лучших мест в мире для наблюдения за китами и дельфинами. С апреля по октябрь можно встретить до 27 разных видов этих млекопитающих. Зимой направление становится местом для спокойного отдыха без толпы туристов в гармонии с природой.

Советуем отправиться в путешествие в Сан-Мигель. Поселок известен зелеными ландшафтами и величественными скалами. Сначала отправьтесь к Огненному озеру, которое наполняет мертвый кратер вулкана Água de Pau.

Также съездите на чайную плантацию Chá Gorreana – самую старую в Европе. Она функционирует с 1883 года. Здесь проложили официальную маркированную пешеходную дорожку.

Крит

Располагается в Средиземном море и является самым большим островом Греции. Он находится в двух климатических зонах – средиземноморской и североафриканской. С декабря по февраль средняя температура воздуха колеблется от +15°C до +17°C.

Советуем отправиться в ущелье Самария – одного из самых длинных каньонов Европы. Пешеходная тропинка простирается более чем на 16 километров. Маршрут начинается с живописного плато Omalos, на высоте 1230 метров над уровнем моря, и завершается в прибрежном селе Agia Roumeli.

Хотя погода вряд ли будет способствовать длительному купанию, все же рекомендуем отправиться в лагуну Балос. С запада локацию надежно защищает мыс Тигани – величественный скалистый горный массив. Местные воды переливаются разными оттенками, поскольку залив находится возле слияния трех морей.

А на райском уголке Грамвуса найдете крепость, заложенную в период с 1579 по 1584 годы.

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