Исследуем страну с самой длинной береговой линией: какие достопримечательности стоит посетить в Норвегии

Сколько бы туристы ни путешествовали, чаще всего их привлекают чудеса природны, способные ошеломить и пробудить эмоции. И это то, что никогда не утратит своей популярности. Величественные фьорды, горные вершины, водопады и скалы – так называемые места свободы и выносливости. Сегодня рассказываем о локации, где хоть и нет жары в течение года, но зато есть на что посмотреть. Так с чего же начать – читайте ниже.

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Крепость "Акерсгус"

Располагается в Осло в бухте Oslofjorden. Ее строительство началось в XIII веке по приказу короля Гокона V.

Первая попытка штурма сооружения состоялась в 1308 году под предводительством Эрика Магнуссона, будущего правителя Швеции. Однако норвежские войска отстояли крепость и победили в битве. В 1527-м аттракция пострадала от пожара, который был вызван ударом молнии.

В 1590-х фламандский архитектор Ганс ван Стенвинкель перестроил средневековую цитадель в ренессансное сооружение.

Сегодня здесь находится штаб Вооруженных сил и Министерство обороны Норвегии. Также туристы могут посетить музей норвежского Сопротивления и музей крепости Акерсгус.

Парк скульптур Вигелланна

Находится в районе Фрогнер, недалеко от столицы. Аттракцию считают самой популярной достопримечательностью страны. Она занимает более 30 гектаров земли.

Здесь собрали экспонаты скульптора Густава Вигелланна 1907-1942 годов.

Все фигуры отражают состояния, в которых находится человек: бег, танец, ходьба, поцелуи, уныние, борьба и т.д. В настоящее время в парке располагается около 227 скульптурных групп.

"Язык Тролля"

Находится на горе Скьеггедаль возле города Одда на высоте более 700 метров над уровнем моря.

Каменный выступ образовался из отколотой части скалы. В 2009 году, благодаря публикации на обложке популярного туристического журнала, природная достопримечательность стала настоящей туристической сенсацией. Это привело к стремительному увеличению количества туристов.

В 2010-м перестал работать фуникулер, который упрощал подъем на вершину. Сегодня храбрецам приходится преодолевать значительный путь – почти 12 километров в одну сторону и еще столько же в обратную.

Имейте в виду, лучший период для поездки – с июня по октябрь, когда нет снега.

Кстати, в 2024 году известный норвежский диджей и музыкальный продюсер Kygo снял здесь видеоклип. Для этого на Язык Тролля с вертолета спустили рояль.

Водопад "Семь сестер"

Располагается в фюльке Мере-ог-Ромсдал в юго-западной части страны. Водопад состоит из семи потоков. Его высота составляет около 410 метров.

Существует легенда о викинге, который пришел свататься к семи сестрам. Его настолько поразила их красота, что он застыл на месте, не зная, какую выбрать. После долгого ожидания девушки превратились в водопады.

Увидеть произведение природы можно во время прогулки на корабле.

Музей Кон-Тики

Находится на полуострове Бюгдёй в Осло. Он посвящен путешествиям ученого Тура Гейердала.

Здесь хранится плот из бальсовых бревен, на котором исследователь путешествовал в 1947 году. Также есть и другие суда: "Ра", "Ра II", "Фату-Хива" и др.

Также работает сувенирный магазин.

Набережная Брюгген

Располагается в центре Бергена. Главным украшением набережной является 60 цветных домиков. Весь квартал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Путешественники могут посетить сувенирные магазины, местные рестораны и кафе.

Кстати, в заведениях готовят множество рыбных блюд: мраморные креветки, фиолетовые осьминоги, кренделя с медузой и даже китовое мясо. Также рекомендуем попробовать вафли в шоколаде kvikk lunsj и горячий напиток glögg.

Лестница троллей

Располагается в северной части западной Норвегии в регионе Вестланн.

Дорогу открыли в 1936 году во время правления короля Гокона VII. Во время подъема она имеет 11 крутых поворотов. Приблизительно в середине маршрута находится мост через водопад Stigfossen.

На высоте 858 метров над уровнем моря обустроили стоянку и многочисленные сувенирные магазины. Также есть смотровая площадка, откуда можно полюбоваться фонтаном и Лестницей троллей.

Путешествие в Норвегию – инвестиция в незабываемые впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь.

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