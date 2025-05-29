Топ-5 минеральных источников в Украине для лечения изнутри. Отпуск, который восстановит здоровье без химии и таблеток

На территории Украины выявлено почти 500 источников, которые имеют богатый минеральный состав. Более 80 уже используют, как бальнеологические курорты, как воду для общего использования (разлив в бутылки), как обязательную процедуру на территории больниц. С помощью минеральных питьевых вод Украины, можно лечить заболевания ЖКТ, почек, мочевых путей, сахарный диабет, нарушение обмена веществ и тому подобное. Рассказываем о 5 самых популярных лечебных вод для питья, некоторые можно купить в магазине и использовать дома для профилактики, после консультации с врачом.

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Минеральная вода "Нафтуся"

Уникальный химический состав воды позволяет восстанавливать здоровье комплексно и быстро. Территориально источник можно найти в Трускавце, Сходнице, Львовской обл. "Нафтусю" нельзя разливать в бутылки, ведь она быстро теряет свои свойства при контакте с воздухом, использование возможно только рядом с источником.

Лечебное действие воды: противовоспалительное и мочегонное, желчегонное и иммуностимулирующее, способствует выведению шлаков, камней и песка из почек и мочевых путей, улучшает обмен веществ, снимает спазмы и болевые ощущения.

Где найти источник: санаторий "Карпаты", санаторий "Весна", санаторий "Шахтер", санаторий "Кристалл", санаторий "Женева", санаторий "Виктор", санаторий "Свитязь", санаторий "Риксос-Прикарпатье", отель "Нафтуся".

Противопоказания: злокачественные новообразования, туберкулез, кровотечения, тяжелые формы ишемической болезни сердца, цирроз печени, декомпрессированный сахарный диабет, тяжелые формы нервных расстройств.

Как любую лечебную терапию, употребление минеральной воды на постоянной основе должно сопровождаться консультациями врачей. Курорты и санатории имеют медицинские центры и профессиональный персонал врачей, чтобы ваш оздоровительный отдых проходил максимально безопасно и полезно.

Минеральная вода "Поляна Квасова"

Свойства и состав воды "Поляна Квасова" часто сравнивают с грузинским "Боржоми". В основе гидрокарбонатно–натриевые компоненты, которые имеют мощное успокаивающее действие на повышенную кислотность желудка.

Лечебное действие воды: заболевания ЖКТ, которые сопровождаются повышенной кислотностью, язвы двенадцатиперстной кишки, выведение токсинов из организма, нормализация работы кишечника, ацидоз, диабет легкой степени, ожирение, подагра.

Где найти источник: минеральная вода "Поляна Квасова" часто встречается в украинских магазинах. Доказано, что разлитая по бутылкам вода сохраняет большую часть своих свойств. Если же вы нуждаетесь в усиленном эффекте, направляйтесь к источнику на курорте Поляна: санаторий "Солнечное Закарпатье", санаторий "Поляна", санаторий "Солнечная Долина", санаторий "Квитка Полонины", курортный отель "Ruta Resort Polyana"

Противопоказания: язвенная болезнь в стадии обострения, кровотечения, тяжелые формы диабета, сердечно–сосудистая недостаточность, гастриты с резко сниженной секреторной функцией.

Минеральная вода "Лужанская"

Вода имеет гидрокарбонатный борный состав, похожий на "Поляну Квасовую". По свойствам источник ничем не уступает предшественнику и в магазинах встречается немного реже. Дома возможно профилактическое лечение, а за устойчивым эффектом лучше отправиться на курорт или в санаторий.

Лечебное действие воды: улучшение функций печени и желчевыводящих путей, снижение кислотности желудка, нормализация обмена веществ, выведение шлаков и токсинов.

Где найти источник: санаторий "Квитка Полонины", санаторий "Кришталеве Джерело", санаторий "Созвездие", гостиницы и усадьбы в городе Солочин и Поляна.

Противопоказания: кровотечения, сложная степень сахарного диабета, обострение язвенной болезни, некоторые заболевания сердечно–сосудистой системы.

На курорте или в санатории определяют точную дозировку минеральной воды, в зависимости от заболевания и стадии, а также делают лечение комплексным добавляя нужное питание, массажи, режим, помогающие значительно усилить и ускорить восстановление организма.

Минеральная вода "Моршинская"

Моршин – один из самых известных лечебных курортов в Украине, благодаря сульфатно–магниево–натриевому источнику, который способен лечить широкий спектр заболеваний органов человека. Воду "Моршинская" можно купить чуть ли не в каждом магазине Украины, однако очень важным условием при лечении конкретного заболевания является точная концентрация воды. Если посетить Моршин, вы увидите на бюветах нумерацию, которая отражает концентрацию составляющих, чего нет в бутылочном варианте.

Лечебное действие воды: желчегонное, слабительное, очищающее от шлаков и токсинов, позволяет снизить уровень холестерина, лечит заболевания печени.

Где найти источник: в Моршине можно найти санатории, как в городе, так и за городом. самыми известными являются: санаторий Моршинкурорт (в составе 5 санаториев с разным профилем), санаторий "Мраморный дворец", санаторий "Моршинский", санаторий "Одесса", санаторий "Аркадия".

Противопоказания: болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, желчнокаменная болезнь в стадии обострения, почечная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность III степени.

Минеральная вода "Миргородская"

Приятный, мягкий вкус "Миргородской" знаком многим, правда, только в бутылочном варианте. Хлоридно-натриевый состав воды имеет свою максимальную целебную силу именно из источников Полтавской обл. Вода имеет, не только мягкий вкус, но и неспешный и результативный эффект лечения, который закрепляется на длительный срок. Воду можно пить длительное время без побочных эффектов или передозировки. Интересным фактом является то, что минерализация воды "Миргородская" похожа по минерализации человеческой крови, что позволяет воде хорошо усваиваться.

Лечебное действие воды: нормализует пищеварение, лечит различные болезни ЖКТ, способствует оттоку желчи, помогает очищению почек, улучшает обмен веществ, снимает хронические воспалительные процессы ЖКТ.

Где найти источник: бюветы в самом городе Миргород, комплекс ЧАО "Миргородкурорт" (в состав входят 4 санатория с разным профилем лечения), санаторий "Хорол", санаторий "Миргород", санаторий "Полтава", санаторий "Березовая роща".

Противопоказания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения с кровотечениями, декомпенсированный сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность III степени.

Минеральная вода – это один из лучших природных способов восстановить здоровье и улучшить самочувствие. Совместите отдых с восстановлением, чтобы сделать как можно лучше для своего организма. Читайте о лучших и самых бюджетных санаториях в Украине, чтобы быть в курсе вместе с OBOZ.UA.

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