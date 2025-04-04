ТОП 4 санатория Украины для весеннего восстановления. Сравним цены сезона 2025

Украина может похвастаться большим количеством санаториев и лечебных курортов. Современные технологии, профессиональные врачи и разработанные программы по восстановлению различных систем организма. Опорно-двигательный аппарат, мочеполовая система, органы пищеварения, дыхания и т.д. Сегодня можно подобрать санаторий по потребностям и вкусу.

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Плюсы отдыха в санатории:

аккредитация и лицензированость заведения – санатории проходят ежегодные проверки;

подбор программы под нужды вашего организма;

возможность выбрать готовый пакет для отдыха, соответственно бюджета;

выбор систем питания, относительно потребностей вашего быстрого восстановления;

дополнительные развлечения на территории, которые уже включены в путевку: бассейны, термальные источники, бани, спа;

часто – наличие бювета с минеральными водами;

восстановление под наблюдением специалистов;

возможность организации дополнительных развлечений вне санатория.

Минусы отдыха в санатории:

привязка к расписанию процедур;

ограниченное количество сформированных "кейсов" для отдыха;

часто акцент на лечении, а не на люкс условиях.

Условия в санаториях Украины и, кто имеет право на возмещение или бесплатное лечение

Диапазон комфортабельности условий в санаториях Украины колеблется от запущенности до лакшери отдыха. С одной стороны, это позволяет выбрать бюджетное восстановление, закрыв глаза на разодранные стены или неисправные розетки, с другой, показывает необходимость вливаний в дальнейшее развитие лечебных курортов Украины. Сегодня, большая часть населения Украины, всех возрастов, нуждается в восстановлении и лечении. В первую очередь — это наши воины, дети и социально незащищенная часть населения, многие из которых потеряли все из–за вторжения россии в Украину.

В 2025 году право на безвозмездное лечение в санаториях Украины или возмещение части средств имеют следующие категории населения:

Ветераны войны – раз в год;

Участники боевых действий – раз в год;

Инвалиды общего заболевания — придерживаясь очереди поступления бесплатных путевок.

К сожалению, в 2024 году была прекращена помощь в бесплатном (частично бесплатном) оздоровлении для категории лиц "Пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы".

Для получения информации о категориях и доступности путевок следует обратиться в службу социальной защиты вашего района или города.

Лучшие санатории Украины для весеннего восстановления

Наш ТОП лучших санаториев Украины не ограничивается Закарпатьем и горами. Рассмотрим оздоровление на море или среди соснового леса, и сравним цены в разных регионах Украины.

Санаторий Гранд Марин ****

Лечебно–оздоровительный спа–отель, предлагающий восстановление всего в 200 метрах от морских волн. Санаторий обеспечивает лечение в таких направлениях, как:

Кардиология;

Пульмонология;

Гастроэнтерология;

Неврология;

Урология и гинекология;

Эндокринология

Дерматология и косметология.

На территории лечебного комплекса действуют такие программы, как: "Здоровье семьи", "Комплексное очищение организма", "Женское здоровье", "Мужское здоровье", "Премиум бьюти" и "Антиейджинг".

Стоимость проживания: от 2100 грн до 7200 грн на одного человека + от 850 грн до 1200 грн за лечебную программу (в день). Детальнее на сайте https://www.odessa.in.ua/.

"Конча Заспа" **** — Киев

Этой здравнице под столицей более 50 лет. Санаторий обеспечивает лечение:

Сердца.

Кровеносных сосудов.

Системы обмена веществ.

Позвоночника.

Суставы.

Нервная система.

Легкий.

Гостям предлагается трехразовое, сбалансированное диетическое питание и несколько программ по выбору. Цена за путевку составляет от 2642 грн до 12197 грн (день), в зависимости от уровня номера. В стоимость входит питание и базовое лечение. Для детей в возрасте до 18 лет предлагаются скидки.

"Три сына и дочь" ***** — Сходница

Лечебный курорт оснащен медицинским центром "Владо". Его услуги включают:

детокс программы;

лечебный бювет;

работу консультативно-диагностического отдела;

работу клинико-биохимических лабораторий;

работу отдела функциональной диагностики;

восстановление в лечебно-реабилитационном отделе;

массажные кабинеты;

процедуры в области эстетической медицины

Среди уникальных программ медицинского центра предложения по очищению организма, борьбе с лишним весом, лечению аллергий, лечению никотиновой зависимости, лечению депрессий и неврозов, с помощью криосауны.

Стоимость проживания от 5 000 до 25 000 грн, в зависимости от выбранного номера. Услуги медицинского центра рассчитываются отдельно в зависимости от программы восстановления. Цены по ссылке. Познакомиться поближе с лечебным курортом, можно благодаря предложению "Weekend". Оплатите только вход и получите доступ к развлечениям курорта, включая аквапарк. Цена взрослого билета – 2 300 грн, дети до 12 лет – 1 500 грн, дети от 3 до 11 лет – 1 000 грн.

"Риксос Прикарпатье" ***** — Трускавец

Лечебный курорт "Rixos-Prykarpattya" – это идеалистическое сочетание природных сокровищ, современного комфорта и прогрессивных технологий в сфере оздоровления. Медицинский комплекс курорта предлагает комплексное обследование, многие виды диагностики организма и консультации специалистов по подбору индивидуальной программы восстановления. В дополнение работает спа-центр, чтобы восстанавливаться комплексно, как внутри, так и снаружи. Курорт имеет 359 номеров разного класса и уровня комфорта. Рестораны и кафе на территории позволяют выбрать удобную схему сбалансированного питания, начиная со шведской линии и заканчивая фитобарами. Собственный бювет с минеральными водами и развитая инфраструктура комплекса позволяет сделать простейший отдых терапевтическим. Цены весеннего сезона с учетом выбранного тарифа, класса номера и количества человек (1 - 2):

"С завтраком" – от 4 630 до 31 000 грн.

"Полупансион" — от 5 380 до 32 500 грн.

"Полный пансион" – от 6 130 до 34 000 грн.

Восстановление по программе доктора Майера – от 3 940 до 24 800 грн.

Подробное описание конного тарифа и список входящих услуг можно посмотреть на официальном сайте курорта https://rixos.ua/.

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