ТОП 4 санатория Украины для весеннего восстановления. Сравним цены сезона 2025
Украина может похвастаться большим количеством санаториев и лечебных курортов. Современные технологии, профессиональные врачи и разработанные программы по восстановлению различных систем организма. Опорно-двигательный аппарат, мочеполовая система, органы пищеварения, дыхания и т.д. Сегодня можно подобрать санаторий по потребностям и вкусу.
Плюсы отдыха в санатории:
- аккредитация и лицензированость заведения – санатории проходят ежегодные проверки;
- подбор программы под нужды вашего организма;
- возможность выбрать готовый пакет для отдыха, соответственно бюджета;
- выбор систем питания, относительно потребностей вашего быстрого восстановления;
- дополнительные развлечения на территории, которые уже включены в путевку: бассейны, термальные источники, бани, спа;
- часто – наличие бювета с минеральными водами;
- восстановление под наблюдением специалистов;
- возможность организации дополнительных развлечений вне санатория.
Минусы отдыха в санатории:
- привязка к расписанию процедур;
- ограниченное количество сформированных "кейсов" для отдыха;
- часто акцент на лечении, а не на люкс условиях.
Условия в санаториях Украины и, кто имеет право на возмещение или бесплатное лечение
Диапазон комфортабельности условий в санаториях Украины колеблется от запущенности до лакшери отдыха. С одной стороны, это позволяет выбрать бюджетное восстановление, закрыв глаза на разодранные стены или неисправные розетки, с другой, показывает необходимость вливаний в дальнейшее развитие лечебных курортов Украины. Сегодня, большая часть населения Украины, всех возрастов, нуждается в восстановлении и лечении. В первую очередь — это наши воины, дети и социально незащищенная часть населения, многие из которых потеряли все из–за вторжения россии в Украину.
В 2025 году право на безвозмездное лечение в санаториях Украины или возмещение части средств имеют следующие категории населения:
- Ветераны войны – раз в год;
- Участники боевых действий – раз в год;
- Инвалиды общего заболевания — придерживаясь очереди поступления бесплатных путевок.
К сожалению, в 2024 году была прекращена помощь в бесплатном (частично бесплатном) оздоровлении для категории лиц "Пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы".
Для получения информации о категориях и доступности путевок следует обратиться в службу социальной защиты вашего района или города.
Лучшие санатории Украины для весеннего восстановления
Наш ТОП лучших санаториев Украины не ограничивается Закарпатьем и горами. Рассмотрим оздоровление на море или среди соснового леса, и сравним цены в разных регионах Украины.
Санаторий Гранд Марин ****
Лечебно–оздоровительный спа–отель, предлагающий восстановление всего в 200 метрах от морских волн. Санаторий обеспечивает лечение в таких направлениях, как:
- Кардиология;
- Пульмонология;
- Гастроэнтерология;
- Неврология;
- Урология и гинекология;
- Эндокринология
- Дерматология и косметология.
На территории лечебного комплекса действуют такие программы, как: "Здоровье семьи", "Комплексное очищение организма", "Женское здоровье", "Мужское здоровье", "Премиум бьюти" и "Антиейджинг".
Стоимость проживания: от 2100 грн до 7200 грн на одного человека + от 850 грн до 1200 грн за лечебную программу (в день). Детальнее на сайте https://www.odessa.in.ua/.
"Конча Заспа" **** — Киев
Этой здравнице под столицей более 50 лет. Санаторий обеспечивает лечение:
- Сердца.
- Кровеносных сосудов.
- Системы обмена веществ.
- Позвоночника.
- Суставы.
- Нервная система.
- Легкий.
Гостям предлагается трехразовое, сбалансированное диетическое питание и несколько программ по выбору. Цена за путевку составляет от 2642 грн до 12197 грн (день), в зависимости от уровня номера. В стоимость входит питание и базовое лечение. Для детей в возрасте до 18 лет предлагаются скидки.
"Три сына и дочь" ***** — Сходница
Лечебный курорт оснащен медицинским центром "Владо". Его услуги включают:
- детокс программы;
- лечебный бювет;
- работу консультативно-диагностического отдела;
- работу клинико-биохимических лабораторий;
- работу отдела функциональной диагностики;
- восстановление в лечебно-реабилитационном отделе;
- массажные кабинеты;
- процедуры в области эстетической медицины
Среди уникальных программ медицинского центра предложения по очищению организма, борьбе с лишним весом, лечению аллергий, лечению никотиновой зависимости, лечению депрессий и неврозов, с помощью криосауны.
Стоимость проживания от 5 000 до 25 000 грн, в зависимости от выбранного номера. Услуги медицинского центра рассчитываются отдельно в зависимости от программы восстановления. Цены по ссылке. Познакомиться поближе с лечебным курортом, можно благодаря предложению "Weekend". Оплатите только вход и получите доступ к развлечениям курорта, включая аквапарк. Цена взрослого билета – 2 300 грн, дети до 12 лет – 1 500 грн, дети от 3 до 11 лет – 1 000 грн.
"Риксос Прикарпатье" ***** — Трускавец
Лечебный курорт "Rixos-Prykarpattya" – это идеалистическое сочетание природных сокровищ, современного комфорта и прогрессивных технологий в сфере оздоровления. Медицинский комплекс курорта предлагает комплексное обследование, многие виды диагностики организма и консультации специалистов по подбору индивидуальной программы восстановления. В дополнение работает спа-центр, чтобы восстанавливаться комплексно, как внутри, так и снаружи. Курорт имеет 359 номеров разного класса и уровня комфорта. Рестораны и кафе на территории позволяют выбрать удобную схему сбалансированного питания, начиная со шведской линии и заканчивая фитобарами. Собственный бювет с минеральными водами и развитая инфраструктура комплекса позволяет сделать простейший отдых терапевтическим. Цены весеннего сезона с учетом выбранного тарифа, класса номера и количества человек (1 - 2):
- "С завтраком" – от 4 630 до 31 000 грн.
- "Полупансион" — от 5 380 до 32 500 грн.
- "Полный пансион" – от 6 130 до 34 000 грн.
- Восстановление по программе доктора Майера – от 3 940 до 24 800 грн.
Подробное описание конного тарифа и список входящих услуг можно посмотреть на официальном сайте курорта https://rixos.ua/.
Читайте также: путешественница получила 10 000$ за неудачное путешествие и, блюда которой можно попробовать в Тернополе.