Топ-5 лучших рождественских ярмарок в Европе: куда стоит поехать в 2025 году

Традиция европейских рождественских ярмарок берет начало в Вене в XIII веке. Сегодня эти праздничные мероприятия стали важной частью зимнего туризма и экономики многих городов.

Видео дня

Ежегодно сотни ярмарок в разных странах привлекают миллионы посетителей, предлагая праздничную атмосферу, гастрономию и местные изделия. Издание CNN обнародовало топ-5 самых популярных рождественских ярмарок Европы.

Wiener Christkindlmarkt, Вена, Австрия

Рождественский дух Вены невозможно перепутать: елочные огни, аромат глинтвейна и имбирного печенья, сказочные декорации и ледяной каток создают ощущение настоящего чуда.

Хотя в Вене действует около двадцати праздничных базаров, Wiener Christkindlmarkt на площади Ратуши (Rathausplatz) – самый старый и самый традиционный. Здесь есть все: огромное колесо обозрения, рождественский поезд с оленями, 110-метровый каток для детей и знаменитое Дерево сердец – клен, украшенный сотнями сияющих красных фонариков.

Среди лакомств – австрийские колбаски, пряники, домашний пунш и горячий шоколад.

Ярмарка продлится с 14 ноября по 26 декабря, а каток будет работать до 6 января 2026 года.

Basel Christmas Market, Базель, Швейцария

Базельская ярмарка считается самой большой и известной в стране. Она разделена на две локации – Barfüsserplatz и Münsterplatz – и насчитывает около 150 украшенных киосков с рождественскими специями, свечами, игрушками и сувенирами.

Для детей здесь обустроен настоящий "лес рождественских сказок", где можно расписывать пряники, делать свечи и смотреть кукольные представления. А взрослые наслаждаются видами старого города с башни святого Мартина или бокалом глинтвейна у 13-метровой рождественской пирамиды.

Ярмарка продлится с 27 ноября по 23 декабря.

Marché de Noël de Strasbourg, Страсбург, Франция

Одна из старейших рождественских ярмарок Европы, Marché de Noël de Strasbourg, впервые состоялась в 1570 году и до сих пор остается главным событием зимы во Франции.

Ярмарка разбросана по более чем 10 локациям исторического центра города, который в эти недели превращается в сказочные декорации. Ежегодно сюда приезжает более 2 миллионов гостей, чтобы приобрести деревянные игрушки, свечи, декорации и попробовать местное эльзасское вино.

Главная сцена действа – площадь Клебера (Place Kléber), где возвышается грандиозная рождественская елка – настоящий символ ярмарки.

Событие будет проходить с 26 ноября по 24 декабря.

Brussels Winter Wonders, Брюссель, Бельгия

Рождественская феерия Winter Wonders превращает Брюссель в огромный праздничный городок. Это не просто ярмарка – это настоящий фестиваль, охватывающий Bourse, Place de la Monnaie, Grand Place, Place Sainte-Catherine и Marché aux Poissons.

Световое шоу, каток, карусели и около 200 шале с бельгийскими вафлями, глинтвейном и крафтовым пивом создают сказочную атмосферу. На Grand Place возвышается роскошная елка, возле которой проходят световые представления под музыку.

Фестиваль продлится с 28 ноября 2025 года до 5 января 2026 года.

Рождественские ярмарки Праги

В период праздников Прага становится настоящим зимним чудом. Главные рождественские рынки расположены на Староместской и Вацлавской площадях, всего в нескольких минутах ходьбы.

Староместская площадь поражает живыми выступлениями, рождественскими хорами и детскими мастерскими, тогда как на Вацлавской площади можно найти подарки ручной работы, традиционные колбаски и ароматный глинтвейн.

Оба рынка будут работать с 29 ноября 2025 года до 6 января 2026 года.

Так что если вы мечтаете о настоящем празднике, зимнее путешествие на одну из этих ярмарок станет идеальным завершением года.

OBOZ.UA предлагает узнать о городах, где лучше всего праздновать Рождество.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.