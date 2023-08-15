Где отдохнуть с детьми в Украине перед началом нового учебного года

Летние каникулы подходят к концу. Уже совсем скоро школьники вернутся за парты и уйдут с головой в свои ученические заботы. Отдых перед первым сентября очень важен для сохранения не только физического здоровья, но и ментального. Поэтому нужно расслабиться и восстановить силы перед началом учебного года.

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Остается вопрос: где в Украине можно отдохнуть с детьми?

Отдых с видом на море

Одесская область осталась единственным курортным направлением, где более или менее безопасно в современных реалиях. Но доступ к берегу моря может быть ограничен из-за заминированного побережья. Если вам все же хочется подышать морским воздухом и насладиться шумом прибоя, рекомендуем выбрать отели с видом на море и собственными бассейнами.

Детям особенно понравится посещение аквапарков, которых в Одессе достаточно. Также в городе есть большой выбор комплексов отдыха с бассейнами и SPA. Вы точно найдете где покупаться и позагорать.

Для любознательных путешественников "жемчужина на берегу моря" имеет еще много вариантов времяпрепровождения. Наслаждайтесь неторопливыми прогулками по историческому центру, экскурсиям по музеям или посещением многочисленных выставок и галерей. Оперный театр стоит осмотреть даже если вы не любите классику, ведь его внутреннее убранство подарит вам эстетическое удовольствие.

Обратите внимание, что с середины лета количество обстрелов Одессы увеличилось. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и будьте максимально осторожны, если решите провести время в этом городе.

Что посмотреть в Одессе?

знаменитые дворики в районе Молдованки и центра;

памятники Карлсону и Рыбалке Соне;

Потемкинскую лестницу;

городской сад:

арт-объект Дом солнца на пляже Ланжерон.

Релакс на озерах

Если на море ехать пока не решаетесь, рассмотрите отдых у озер, которых в Украине достаточно много.

Одним из самых больших курортов в стране является Свитязь, входящий в Шацкие озера в Волынской области. Его воды чистые и прозрачные, а днище просматривается на глубине до 6 метров.

Морской Глаз или Синевир в Закарпатской области считается самым красивым озером Карпат. Вода здесь очень холодная, даже летом ее температура не поднимается выше 11 градусов.

Белое озеро находится в лесах у села Рудка в Ровенской области. Оно известно своей чудодейственной способностью омолаживать кожу благодаря высокому содержанию глицерина в воде.

Ялпуг – самое большое озеро в Украине, расположенное в Одесской области. В теплое время года вода здесь прогревается до 25 градусов, поэтому место идеальное место для купания. Также в водоеме встречается 41 вид рыбы, поэтому советуем попробовать себя в рыбацком деле.

Отдыхая на озерах, можно купаться, загорать, кататься на катамаранах и лодках, устраивать кемпинги, ловить рыбу или дышать горным воздухом. Все зависит от того, какое направление вы выберете.

Горные пейзажи

Карпаты – отличный вариант для тех, кто ищет более спокойный отдых без толп туристов. Здесь вас ждут свежий воздух, бескрайнее звездное небо и удивительные природные виды – все, что нужно, чтобы забыть о повседневной суете. Рекомендуем посетить отдаленные села, где вы сможете погрузиться в уникальный колорит, насладиться вкусной кухней и пообщаться с интересными людьми. Если вашему телу нужен отдых, здесь есть различные санатории с минеральными источниками для вашего удовольствия.

Любителям комфорта и благ цивилизации идеально подойдут такие курорты как Буковель, Драгобрат или Яремче. Здесь есть множество развлечений, которые понравятся и взрослым, и детям. В зависимости от предпочтений вы можете остановиться в отеле или гостевом домике.

Дышите свежим горным воздухом, встречайте невероятные закаты на долинах, влюбляйтесь в живописные виды – отдых в Карпатах надолго останется в памяти.

Что посмотреть:

водопад Шипот;

озеро Неистовое;

Серебристые водопады в Шешорах;

гору Хомяк;

водопад Гук.

Термальные источники

Подземные горячие воды с температурой от +20 градусов по Цельсию и выше обладают уникальными лечебными свойствами, которые положительно влияют на организм человека, помогают бороться с недугами и повышают иммунитет. Поэтому перед началом учебного года – это именно то, что нужно.

Наиболее известные горячие источники размещаются в Закарпатской области.

К примеру Берегово является уникальным курортом, предлагающим отдых на источниках с целебным составом. Подобные термальные воды встречаются только в четырех уголках мира: Новой Зеландии, Исландии, Украине и на Курильских островах.

Другие направления с горячими источниками в Закарпатье:

Мукачево;

Чинадиево;

Косонь;

Велятино;

Лумшоры.

Вариантов для отдыха с детьми перед учебным годом много, главное определиться с вашими потребностями и желаниями. Независимо от выбранного направления вы сможете насладиться природой, активным туризмом или релаксом, зарядиться положительными эмоциями и подготовиться к новым вызовам школьного обучения.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, где отдохнуть с детьми в Украине.

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