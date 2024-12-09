Где царит дух Рождества: праздничные ярмарки Европы

Первые снежинки уже начинают укрывать крыши старых европейских городов. А ароматы глинтвейна и свежеиспеченного печенья ощущаются на каждой улочке. В это время начинается настоящая зимняя сказка. И где ее найти как не на волшебных рождественских базарчиках? Сегодня рассказываем, где целые кварталы превращаются в атмосферные уголки.

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Прага, Чехия

Аттракция располагается на Староместской площади, возле Ратуши. Ее считают самой масштабной в столице. Именно здесь можно увидеть главную елку страны. Ярмарка будет работать с 30 ноября по 6 января 2025 года.

Советуем попробовать традиционные блюда этого региона: запеченная свиная рулька Vepřové koleno и чешский хлеб vánočka. Также здесь можно приобрести изделия из богемского стекла, предметы ручной работы и марионетки.

Кстати, в новогоднюю ночь туристы часто встречаются у часов Орлой, чтобы дождаться боя колокола.

За развлечениями направляйтесь к Havlíčkovy sady. Уже с конца осени здесь открывается каток.

А еще рекомендуем посетить вечерний адвент-концерт Станового театра. Здание построили еще в 1783 году. Когда-то здесь состоялись премьеры опер Моцарта "Дон Жуан" и "Милосердие Тита".

Вена, Австрия

Рождественская достопримечательность находится рядом с Rathausplatz. Она открывается в конце ноября и длится где-то до 26 декабря.

Здесь стоят более ста палаток с едой и сувенирами. Советуем попробовать венские колбаски и Glühwein. Алкогольный напиток можно купить сразу в сувенирной чашке.

Также здесь работает каток площадью более 3000 квадратных метров. Имейте в виду, на сайте билеты гораздо дешевле.

Обязательно посетите Maria-Theresien-Platz. Во время Адвента здесь обустраивают целый поселок с 70 киосками. Здесь туристы смогут купить уникальные тематические подарки. А за уличными выставками и концертами направляйтесь в Art Advent Market Karlsplatz.

А еще рекомендуем сходить к колесу обозрения в парке Пратер. Высота постройки составляет 65 метров. Она существует с XIX века, поэтому считается самой старой из подобных аттракционов в мире.

Нюрнберг, Германия

Christkindlesmarkt – одна из самых древних рождественских ярмарок Европы. Впервые о ней упомянули в 1628 году. Аттракция размещается на площади Hauptmarkt возле Ратуши.

Павильоны появляются уже в конце ноября. Здесь путешественники смогут попробовать нюрнбергские колбаски из свиного фарша – Drei im Weggla. Блюдо существует еще с 1497-го. Также советуем отведать традиционные имбирные пряники Lebkuchen в пекарне Woitinek. Заведение работает уже более 100 лет.

А еще туристы смогут приобрести елочные украшения ручной работы и куклы. Если путешествуете с малышами, то, имейте в виду, для них здесь организовали интересные развлечения: катание верхом на пони, карусели и т.д. Сделать атмосферные фото можно в Handwerkerhof – старинном торговом районе с ремесленными магазинами и ресторанами. Кстати, над улицами Нюрнберга можна заметить золотого Ангела – Rauschgoldengel. Существует легенда, что вестник неба появился здесь еще в XVI веке, во время Тридцатилетней войны. Его создал мастер игрушек, чтобы вылечить больную дочь.

Будапешт, Венгрия

Рождественский рынок Karácsonyi vásár находится на площади Vörösmarty tér.

Перед тем, как товар попадает на прилавок, он проходит специальный отбор. Поэтому здесь продают только качественные продукты и изделия. Советуем попробовать традиционный венгерский гуляш в хлебе, марципановые сладости и тёплое вишневое вино.

А еще здесь часто устраивают световое шоу и концерты в разных музыкальных стилях.

Также советуем посетить ярмарку возле Базилики Святого Иштвана. Здесь размещается большая елка и каток.

И, конечно, прогуляйтесь по улице Ваци, которая в период Адвента превращается в центр праздничных декораций.

Страсбург, Франция

Интересный факт: городок называют столицей Рождества. Еще с 1570 года здесь проходит Christkindelsmärik – одна из крупнейших ярмарок в Европе.

Здесь размещается более 300 торговых деревянных киосков, где путешественники смогут приобрести изделия ручной работы, традиционные украшения и подарки.

Обязательно попробуйте местные пряники и горячее вино с корицей.

Также здесь находится "Рождественский замок", где малыши смогут встретиться с Ангелом.

Рекомендуем сходить в Страсбургский собор. Высота сооружения достигает 142 метров. Его строительство началось в 1015 году и закончилось в 1439-м. святыню считают шедевром готической архитектуры.

Не упустите возможности погрузиться в рождественскую атмосферу!

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