Тариф на электроэнергию с 1 января: сколько будет стоить кВт*ч

Тариф на электроэнергию в Украине с 1 января 2026-го не изменится. КВт*ч будет стоить 4,32 грн. Собеседники OBOZ.UA в правительстве убеждают: сейчас никто возможности пересмотра цены на электроэнергию не рассматривает . Действующий тариф продлили до конца отопительного сезона (то есть до 30 апреля 2026-го).

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства № 632. В то же время в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщается на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Тариф на электроэнергию: для повышения цены нужно решение правительства

Стоимость электроэнергии не ограничена мораторием. Поэтому ее можно повышать, когда соответствующее решение примет правительство. И это уже делали во время войны. Если украинцы до 1 июня 2024-го платили за ток от 2,64 грн за кВт*ч (в зависимости от объемов), то сейчас кВт*ч стоит уже 4,32 грн.

Министерство экономики в своих прогнозах ожидает роста стоимости тока уже в следующем году. Так, стоимость электроэнергии, согласно прогнозу, может вырасти:

в 2026-м с 4,32 грн на 10-20% (ориентировочно до 4,75-5,18 грн за кВт*ч);

в 2027-м цена, если верить прогнозу, может вырасти до 5,22-6,2 грн за кВт*ч;

в 2028-м тариф будет до 5,7-7,44 грн за кВт*ч.

Отметим, что это только прогнозы. Какой цена будет на самом деле, пока не известно. При этом прогнозы, которые разрабатывают в правительстве, часто не реализовываются.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

