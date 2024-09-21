Термальные источники Украины: где отдохнуть и оздоровиться осенью 2024

С сентября погода постепенно начинает меняться. Воздух уже не так прогревается, а температура воды в озерах и прудах резко снижается. В этот период наш организм нуждается в заботе и внимании. И лучшее, что мы можем дать ему – организовать уикенд на бальнеологическом курорте. Так что куда поехать — читайте ниже.

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Берегово

Поселок в Закарпатской области. Оздоровительная ячейка находится на территории исторического спортивно-учебного комплекса "Закарпатье". Он начал свою работу в 1967 году.

Гейзер находится на глубине 1080 метров. Его лечебные воды характеризуются высокой минерализацией. В их состав входят кремний, азот, углекислый газ, хлориды и натрий, способные уничтожать болезнетворные микроорганизмы.

Кстати, они вообще не проходят фильтрацию и сохраняют все природные свойства.

В любое время года температура воды в бассейне колеблется от +33°C до +36°C. Но не увлекайтесь водными процедурами. Медицинские работники рекомендуют принимать ванны не более двух часов в сутки.

Чаще сюда приезжают люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердца и сосудов, урологических недугов и гипертонии.

Кстати, рекомендуем посетить единственный в Украине ресторан Chizay Mala Gora, где производят термальное вино. Заведение располагается среди виноградников. Интересный факт: на глубине 9 метров протекает источник, питающий ягодную лозу.

Велятин

Село находится в Хустском районе Закарпатской области. Курорт построили в 1990 году у горы Алексенец. На территории комплекса размещаются лечебные ванны с минеральной хлоридно-натриевой, борно-бромной водой с повышенным содержанием йода.

Родниковую добывают из скважины, глубиной более 1000 метров. Ее температура комфортна для купания – от 30°C до 36°C.

Локацию чаще всего выбирают люди с заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой, репродуктивной систем и дыхательных органов. Здесь можно оздоровиться в эвкалиптовой и финской саунах, турецком хамаме и соляной комнате.

Также советуем съездить в руины Хустского замка. Фортификационная постройка существовала в период с XI до XVIII веков. Ее возвели для защиты соляного пути, который начинался в Солотвино.

Косонь

Село находится в Береговском районе Закарпатской области. Здесь работает оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино". Местные термальные воды окрашены в характерный желто-коричневый цвет. Температура в бассейнах колеблется от 35 до 38°C. В самом источнике жидкость прогревается до 60°C-80°C.

Сюда приезжают для реабилитации после травм мышц и костей, а также для лечения кожи, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Интересный факт: на территории курорта находится самая длинная барная стойка в Украине, длиной 27 метров.

В санатории туристы смогут посетить аквапарк, королевскую сауну и поплавать в уникальном водоеме с джакузи "Сад Камней".

Виноградово

Поселок в Закарпатской области. Здравница располагается у подножия Черной горы. Здешние воды различаются по температуре, минерализации и химическому составу. Их используют как для питья, так и для лечебных ванн.

Здесь можно улучшить состояние организма при заболеваниях органов верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. А еще пациенты смогут посетить парную и турецкий хаммам.

Кстати, советуем съездить к руинам Виноградовского замка "Канков". Памятка архитектуры находится в окрестностях населенного пункта. Первые упоминания о сооружении появились в IX веке в письменной анонимной венгерской хронике Gesta Hungarorum 903 года. А еще посетите дом графа Жигмонда Перени — одну из старейших построек дворцовой архитектуры Закарпатья.

Нижнее Солотвино

Село в Ужгородском районе Закарпатской области. Здесь находится санаторий, на территории которого есть два термальных бассейна с высоким содержанием кремния. Воды оказывают положительное влияние на состояние кожи, снижают риск сердечных заболеваний и укрепляют опорно-двигательный аппарат.

Здесь предлагают широкий спектр оздоровительных процедур: от бальнеотерапии в современных кабинетах до отдыха в саунах и банях. Поклонники активного досуга могут заняться спортом в фитнес-зале. Также здесь есть бювет, где можно попробовать лечебный напиток.

А еще советуем посетить Ужгородский замок. Он находится в 19 километрах отсюда. Когда-то фортификационное сооружение IX века, сегодня – краеведческий музей. Здесь туристы узнают об истории, культуре, природе и быте закарпатцев. А также увидят уникальные артефакты, народные костюмы и мебель.

Осень – время для оздоровления. Отправляйтесь в лечебные уголки Украины!

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