SPA-Карпаты: какие процедуры предлагают украинские горные курорты

Устали от городских будней? Хотите отдохнуть от суеты и перезагрузиться? Тогда пора погрузиться в мир релакса и оздоровления в живописных Карпатах, где вас ждут незабываемые SPA-процедуры. Этот волшебный уголок славится термальными источниками и другими оригинальными методами восстановления тела и души. Какими именно? Сейчас расскажем.

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Чан

На право называться изобретателями этого резервуара для SPA-процедур претендуют и японцы, и скандинавы и другие народы. Однако считается, что первый настоящий чан появился в селе Лумшоры на Закарпатье. Чаны – это специальные сосуды большого размера, по форме напоминающие полусферу. Традиционно они производятся из толстого слоя чугуна, который при нагревании не обжигает кожу, а также долго поддерживает температуру.

Купание в чане – целый обряд. Обычно сосуд располагают на открытом воздухе, а под ним разводят костер. Существует множество рецептов купели: туда добавляют экстракты хвои, настои целебных трав, фито-концентраты с минералами и т.п. Вода внутри постепенно нагревается до +40°С. Погружаться рекомендуем постепенно и время от времени следует делать перерывы на обливание холодной водой.

Такое гуцульское SPA оказывает омолаживающий эффект, снимает усталость, выводит токсины, укрепляет сердечно-сосудистую систему и усиливает иммунитет. Кстати, купание в чане переносится организмом значительно легче, чем поход в сауну или баню. Ведь здесь влияние температуры ограничивается только нижней частью тела, в то время как вы дышите чистым и прохладным горным воздухом.

Горячая бочка

Процедура, которая доставит вам море удовольствия и поспособствует оздоровлению организма.

Уникальность горячей бочки заключается в особой технике парки. В большую дубовую бочку наливают родниковую воду и подогревают до температуры 40-45°С. Перед погружением необходимо принять прохладный душ и только после этого можно нырнуть в расслабляющие объятия теплой воды. Чтобы сделать купание еще более приятным, в сосуд добавляют эфирные масла, соли или лепестки роз.

Горячая бочка поможет вам забыть о стрессе. Также процедура стимулирует работу сердечно-сосудистой системы и почек, снимает боль при ревматизме и регулирует обмен веществ. Теплая купель расслабляет мышцы и способствует полноценному отдыху. Высокая температура помогает вывести шлаки и токсины через поры кожи, сделав ее гладкой и упругой, а еще способствует уменьшению лишнего веса.

Термальные купальни

Закарпатская область богата подземными источниками с температурой +20°С и выше. Лечебные свойства таких истоков были известны еще при Римской империи и уже тогда люди знали, что они полезны при лечении различных болезней.

Если вы хотите тотального расслабления, советуем обратить внимание на следующие курорты в Закарпатье:

село Велятино

Оздоровительный комплекс "Теплые воды" знаменит повышенным содержанием брома и йода, обладающим успокаивающим действием на организм человека. Температура жидкости здесь от +40 до +60°C. Перед использованием в процедурах вода охлаждается до комфортных для тела 30-38°C.

Медицинскими показаниями для лечения в местных источниках считаются:

заболевание суставов;

восстановление после травм;

артрит;

радикулит;

подагра;

сахарный диабет;

болезни щитовидной железы;

бронхиальная астма и т.д.

город Берегово

На территории спортивной базы "Закарпатье" действует бассейн, заполняемый гейзером, имеющий глубину 1080 метров. Эта вода славится уникальным составом с высоким содержанием кремния, азота, хлора и натрия. Подобные минерализацией истоки есть только в трех местах на планете: на Закарпатье, в Исландии и на Сахалине. Температура источников составляет около +50°C, но в бассейне ее охлаждают и поддерживают на отметке +33°C, независимо от времени года. Врачи рекомендуют ограничивать пребывание в воде до 2 часов в день.

Медицинские показания для лечения минеральных вод в городе Берегово:

болезни опорно-двигательного аппарата;

сердечно-сосудистые заболевания;

урологические недуги;

гипертония;

заболевание нервной системы.

село Косино

Источники относятся к очень горячим хлоридно-натриевым водам средней минерализации. Истоки в селе Косино известны не только в Украине, но и во всей Европе. Исходя из скважины температура воды составляет +60-80°C, а в результате охлаждения становится +38-40°C.

Медицинские показания для лечения минеральных вод Косино:

болезни опорно-двигательного аппарата;

последствия травм костей и мышц;

сердечно-сосудистые патологии;

болезни нервной системы;

кожные заболевания.

Карпатское SPA – это не просто уход за телом, это уникальный шанс превратить отдых в глубокий релакс и восстановление энергии. Позвольте погрузиться в магию горного отдыха. Здесь, среди природной красоты, вы найдете потерянную гармонию и силы для новых свершений.

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