Там, где горы лечат: виллы и шале Apartel Shayan Eco Resort

Горы – это место силы. Они лечат, восстанавливают, вдохновляют. В любое время года в украинских Карпатах можно найти занятие и уголок для каждого. Вы фанаты лыж и сноуборда? Вам на курорты с подъемниками. Не любите активный отдых? Просто медитируйте среди Карпат и летом, и зимой. Набирайтесь силы и восстанавливайте свое здоровье в местах, где сама матушка-природа создала уникальные локации с целебными источниками, лечебными водами, горным воздухом и величественным спокойствием.

Одно из таких мест – горный курорт Шаян, что спрятался меж Карпатских гор на самой границе с Румынией. Еще в 19-м веке были первые упоминания о селе Шаян как о лечебных купелях. В 1952 году здесь открыли первый санаторий, где минеральными водами лечили болезни кишечника, урологические заболевания, а чуть больше чем через 10 лет минеральную воду начали разливать в бутылки. Сегодня курорт переживает реновацию, и отдыхающим, которые стремятся хотя бы ненадолго пожить без взрывов, тревог или просто городской суеты, однозначно рекомендуем это место. Ваш маршрут до курорта Шаян предполагает путешествие поездом до Хуста или Мукачево, а дальше – маршруткой, автобус или такси до одноименного села. Среди отелей и санаториев своей концепцией выделяется Apartel Shayan Eco Resort – кроме номеров, категория которых начинается с "супериор", здесь представлены виллы и шале, в которые вы влюбитесь с первого взгляда.

Основной отель находится в начале села Шаян и состоит из 52 просторных апартаментов с концептуальным дизайном. Несмотря на достаточно большое количество номеров, в самом комплексе царит тишина и никто не помешает наслаждаться вам отдыхом. На первом этаже расположен стилизованный ресторан Vatra, где сервируется и шведский стол. Дизайнеры очень удачно подобрали оформление локации – здесь природа гармонично сочетается с современностью. В Vatra предлагают украинскую и европейскую кухни, а самое главное – множество локальных рецептов!

Еще одна изюминка отеля – Relax- и Beauty-центры. Здесь вы забудете об усталости и после процедур почувствуете облегчение и восстановление. В центре проводят бальнеологические и косметические процедуры, массажи, есть там и соляная комната. Тихим зимним или летним вечером сходите в чаны на территории отеля, от которых веет дыханием карпатских трав, или в баню. Крепкий и спокойный сон вам гарантирован. Вас приятно удивят и цены на услуги, поэтому – однозначно рекомендуем!

Apartel Shayan Eco Resort – это история о родном крае, местной природе в сочетании с авторским стилем. Отдельно в комплексе есть таунхаусы, виллы и шале – вид из них на местные горы захватывает дыхание и влюбляет с первого взгляда. Здесь легко найти домик, который подойдет и самому требовательному гостю, и любой компании.

Наша любовь – это семейная вилла. Просторный дом на 80 кв. м завораживает уже своим видом. Удачно подобранное место, откуда открываются горы во всей красе, стеклянные панорамные окна – и вы весь вечер проведете только здесь за бокалом закарпатского вина. Хотя вряд ли захочется куда-то идти даже днем: на территории есть бассейн с подогревом и удобные частные террасы. Рядом работает ресторан: утром здесь подают завтраки, а в остальное время можно заказать блюда украинской кухни.

Виллы – идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от шума, большого города, а сегодня – и от звуков страшной войны. Вы максимально сливаетесь с природой, чтобы хоть ненадолго отключиться от повседневности. К слову, в Apartel Shayan Eco Resort действуют специальные предложения для военных.

Отельный комплекс завоевал расположение и у любителей Workation – вы можете беспрепятственно совмещать работу с релаксом. Повсюду предоставляется бесплатный Wi-Fi, а в апартаментах и домах есть удобные места для настройки рабочего процесса.

Если вам все же захочется выйти из зоны релакса – на территории курорта есть туристические маршруты по горам Шаян, Шаяниха, Шаянчик. Можно пойти по грибы или просто подышать горным воздухом и насладиться видами.

Экологические курорты в живописных уголках Украины становятся все популярнее у отдыхающих. Украинцы выбирают современные гостиничные комплексы с качественным сервисом и те, которые могут удовлетворить разнообразные запросы путешественников, от самых молодых до самых старших, от айтишника до предпринимателя или пенсионера. Apartel Shayan Eco Resort сумел совместить различные направления отдыха, прислушиваясь к вызовам современности.