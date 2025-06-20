Стюардесса рассказала о самых отвратительных привычках пассажиров в самолете

Исследование, проведенное компанией AllClear среди британских путешественников, показало: 70% пассажиров признают, что ведут себя в самолете недостойно с точки зрения гигиены. От хождения босиком по сиденьям до выщипывания бровей во время полета и походов в туалет босиком - эти привычки не только доставляют дискомфорт другим пассажирам, но и могут способствовать распространению микробов и бактерий внутри салона.

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Бывшие стюардессы подтвердили эти данные и поделились примерами из практики. Об этом пишет Daily Mail.

Одним из самых грязных мест в салоне самолета являются карманы на спинках сидений. Несмотря на то, что эти карманы практически не дезинфицируют, 30% пассажиров продолжают хранить там еду и личные вещи. По словам бортпроводников, в карманах неоднократно находили использованные подгузники и гигиенические пакеты.

Еще одна зона риска - откидные столики. Они используются не только для еды, но и для работы с ноутбуками, переодевания детей и даже смены подгузников. При этом уборщики часто протирают все столики одной тряпкой. Почти 20% пассажиров кладут на них голову без предварительной дезинфекции.

Проблемным является и поведение в туалетах. 13% путешественников признались, что посещают туалет в носках или босиком, несмотря на отсутствие регулярной уборки пола.

Кроме того, 10% респондентов сообщили, что кладут ноги на сиденье или подлокотники впереди, а 6% признают, что во время полета выдергивают волосы. Такой же процент пассажиров признался, что меняли подгузники детям прямо на сиденьях или столиках.

Специалисты советуют путешественникам не игнорировать базовые правила гигиены: пользоваться дезинфекторами, избегать хождения босиком и не использовать общие поверхности для личных гигиенических процедур.

Представительница AllClear Летиция Смит отметила, что путешествия должны быть не только комфортными, но и безопасными с точки зрения санитарии. Нарушение элементарных норм может способствовать распространению бактерий в салоне самолета и повышать риски для здоровья всех пассажиров.

Напомним, во время авиакатастрофы пассажиры получают не столько ожоги или утопления, сколько смертельные травмы от ударов телом об элементы самолета. Бывший следователь авиационных катастроф Тони Каллен объяснил, какие именно повреждения являются фатальными.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты уже давно назвали те места на борту, на которых шансы выжить в случае авиакатастрофы несколько возрастают. Самым безопасным местом в самолете раньше считали хвостовую часть, но, как показывают ряд катастроф, срабатывает это правило не всегда.

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