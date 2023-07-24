Стюардесса назвала самое грязное место в самолете: вы могли этого даже не подозревать

Тысячи людей по всему миру ежедневно пользуются услугами авиаперевозок – одни путешествуют, а другие вынуждены пользоваться воздушным транспортом по работе. Однако наверняка многие даже не задумывались насколько чистым и гигиеничным может быть полет.

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Стюардесса из Майами Бренда Орелус поделилась советами и идеями для путешественников, которые могут пригодиться во время полета. Об этом сообщает Khaleej Times.

Первое, на что стюардесса просит обратить внимание и следующий раз не пользоваться этим предметом во время полета – карманы на спинках сиденья. Она рассказала, что карманы в спинках сидений даже грязнее, чем туалеты, подушки сидений или обеденные столики.

Бренда объясняет это тем, что во время уборки самолета карманы спинок кресел зачастую просто не чистят. При этом те же санузлы регулярно моют и дезинфицируют.

Кроме того, стюардесса с девятилетним стажем советует отказаться от туалетной бумаги в туалетах самолетов. Бренда посоветовала брать с собой в туалеты салфетки и использовать их, а не туалетную бумагу.

Также стюардесса рассказала о том, какое поведение может доставить пассажиру неприятности во время полета. Так, ни в коем случае нельзя применять физическую силу к сотруднику авиакомпании, включая пилота и других членов экипажа, так как это может привести к тому, что вы попадете в список лиц, которым запрещены полеты. Она также посоветовала пассажиру избегать угроз террористической деятельности любого рода, а также не пытаться перевозить незаконные предметы.

Напомним, существует несколько способов, как получить бесплатное повышение класса обслуживания в бизнес-класс на авиарейсах. Однако, шансы на успешное выполнение такого запроса не всегда высоки, так как авиалинии редко предоставляют бесплатное повышение класса обслуживания без определенных условий.

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