Страна фараонов и пирамид: где лучше отдыхать в Египте

Пора отвлечься от городской суеты и насладиться теплом солнца. Какие курорты арабской республики посетить в этом году – рассказываем дальше.

Каир

Величественная столица страны и ее экономический, торговый, социальный и культурный центр. Прекрасно подойдет для коротких экскурсий. Рекомендуем самостоятельно исследовать Исламский район, рынок Хан-эль-Халили, мечеть Аль-Азхар и квартал богачей Замалек. А еще съездить к гробницам фараонов. О них читайте ниже.

Пирамиды Гизы

Последнее из известных чудес Древнего мира. Гробницы построили примерно за 2500 тысяч лет до Рождества Христова. Их использовали для погребения египетских правителей и членов семьи. Только представьте, чтобы построить усыпальницы, на объекте работало не менее 10 000 рабочих.

Самая большая пирамида – Хеопса. Ее высота 140 метров.

Что следует знать?

Пройти территорию всего комплекса достаточно сложно. Так как она занимает огромную площадь. Поэтому лучше арендуйте машину или верблюдов. Приезжайте заранее. Лучше, когда солнце только начинает подниматься. Так можно избежать толпы и купить входные билеты без очередей. Сюда можно добраться общественным транспортом.

Луксор

Самый большой в мире музей под открытым небом. Здесь построено множество храмовых комплексов и культурных точек. При въезде в город туристов встречают 20-метровые статуи фараона Аменхотепа. Раньше они исполняли роль охраны. При входе возвышаются две большие фигуры Рамзеса и гранитовый обелиск. А еще здесь стоит экспонат жука-скарабея.

Советуем съездить в Долину царей и цариц. Здесь похоронено множество фараонов. На территории насчитывается более 60 усыпальниц. Обязательно посетите гробницу Тутанхамона. Ее строили еще во время правления повелителя. Кстати, именно она уцелела после масштабного хищения.

Голубая дыра в Дахабе

Идеальное место для дайвинга. Именно здесь находится естественное углубление, которое обожают поклонники подводного плавания. Оно появляется из вертикальных пещер, которые с горы похожи на пятно черного цвета.

Чтобы увидеть всю красоту морского мира, нужно спуститься на глубину около 56 метров.

Александрия

Крупнейший порт страны. Здесь можно сходить в местную библиотеку. Она отличается своей цилиндрической формой и книжным фондом. Здесь собрана литература из разных уголков мира. Только представьте здесь хранится до 8 миллионов книг. Так что книголюбы точно должны побывать в этом месте.

Также не забудьте заехать во дворец Монтаза. Ему присвоен статус президентской резиденции. Прилегающий парк – это бывший королевский сад. Он относится к заповедной зоне. Кстати, туристам здесь всегда рады.

Белая пустыня

Занимает около 300 квадратных километров. Песок здесь похож на маленькие жемчужины. Геологи предполагают: когда-то это место было океаническим дном.

Кстати, здесь лежат уникальные черные камни. Их выбросило из вулканов во время извержения магмы. Сегодня пустыня имеет статус Национального парка. При въезде путешественников встречает Хрустальная гора. Создается впечатление, будто это отдельная планета в Космосе.

Гора Синай

Здесь чаще всего можно увидеть паломников. Именно на холме, по преданию Библии, пророк Моисей получил 10 заповедей от Бога. Путешественники часто поднимаются сюда, чтобы встретить восход солнца. Высота вершины достигает 2300 метров. Сам пеший маршрут довольно легкий и не столь длинный.

Цветной каньон

Скалы из разноцветного песчаника. Они сверкают красными и оранжевыми оттенками. На дне пропасти всегда прохладно, даже в жаркую погоду. По легенде, здесь любила прогуливаться Клеопатра. Также здесь можно приобрести сувениры на память и товары от здешних ремесленников.

Советы путешественникам:

Местные жители в курортных центрах говорят по-английски. Однако, будьте готовы, что в дорожных указателях и названиях улиц часто используют арабский и латинский шрифты.

Лучше покупать товары в магазинах и избегать восточных рынков.

На вывоз многих вкусностей и вещей требуется сертификат. Его выдают сразу в лавках.

Чтобы фотографировать в музеях, необходимо заплатить около 10 долларов.

При посещении монастыря или храма женщинам следует закрывать плечи и руки.

Лучше не использовать водопроводную воду.

Будьте осторожны! Большинство рыб в море – ядовиты.

Умение торговаться поможет сбить цену вдвое.

Купить спиртное можно только в отелях или ресторанах. В республике действует сухой закон.

Египет уже ждет туристов. Поэтому бронируйте билеты и отправляйтесь в страну фараонов.

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