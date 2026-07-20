Стоят расходов: названы 4 самые безопасные страны Европы

Путешествия по Европе становятся все дороже, а популярные туристические города всё чаще страдают от толп, мошенников и перегруженной инфраструктуры. Из-за этого всё больше путешественников ищут менее известные, но не менее интересные направления.

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Эксперты Travel Off Path назвали четыре европейские страны, которые отличаются высоким уровнем безопасности и предлагают качественный отдых. Хотя путешествие в них вряд ли можно назвать бюджетным, специалисты убеждены, что такие расходы полностью оправданы.

Мальта

Мальта остается одним из самых недооцененных туристических направлений Европы. Архипелаг, расположенный к югу от Сицилии, привлекает туристов бирюзовым морем, песчаными пляжами, историческими городами и уютными бухтами.

Особое внимание путешественники уделяют столице Валлетте, средневековой Мдине, острову Гозо и знаменитой Голубой лагуне.

Несмотря на популярность среди европейцев, Мальта до сих пор не входит в число самых посещаемых туристических стран мира. По оценкам американских ведомств и туристических рейтингов, страна входит в число самых безопасных в Европе. Средняя стоимость ужина на двоих в ресторане составляет до 160 долларов (7200 грн), проживание в четырёхзвёздочном отеле стоит до 350 долларов за ночь (15 650 грн), а аренда частной лодки для прогулки по Голубой лагуне – до 700 долларов (31,5 тыс. грн).

Эстония

Эстония сочетает в себе средневековую архитектуру, современную инфраструктуру и высокий уровень жизни. Старый город Таллинна, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекает узкими мощёными улочками, старинными башнями и историческими зданиями.

Помимо знакомства со столицей, туристам предлагают морские прогулки по Балтийскому морю, отдых в спа-комплексах и поездки в национальные парки.

Страна отличается очень низким уровнем насильственной преступности и входит в категорию самых безопасных направлений для туристов. В то же время эксперты отмечают, что высокий уровень жизни отражается и на ценах. Ужин на двоих обойдется до 140 долларов (6300 грн), проживание в четырёхзвёздочном отеле – до 250 долларов за ночь (11,1 тыс. грн), а частная прогулка на яхте по Балтийскому морю обойдется примерно в 700 долларов (31,5 тыс. грн).

Фарерские острова

Это автономная территория в составе Дании. Острова привлекают любителей природы величественными скалами, фьордами, водопадами и небольшими деревнями с традиционными домами. Отправной точкой для путешествий обычно становится столица Торсхавн, откуда туристы отправляются на экскурсии на лодках, вертолётах или по пешеходным маршрутам.

Благодаря небольшой численности населения, географической изолированности и сплоченным общинам острова считаются одним из самых безопасных мест в Европе. Наибольшую опасность для туристов здесь представляют переменчивая погода и суровые природные условия. Стоимость ужина на двоих составляет от 150 долларов (6700 грн), номер в четырехзвездочном отеле стоит до 400 долларов за ночь (17,8 тыс. грн), а частная экскурсия на вертолете – до 1200 долларов с человека (53,5 тыс. грн).

Андорра

Андорра, расположенная между Францией и Испанией, известна своими горнолыжными курортами, альпийскими пейзажами, средневековыми деревнями и термальными комплексами. Туристы приезжают сюда не только ради зимних видов спорта, но и ради горных походов, оздоровительного отдыха и атмосферы небольшой, уютной страны.

Эксперты объясняют высокий уровень безопасности Андорры ее географической изолированностью, небольшой численностью населения, стабильной экономикой и низким уровнем преступности. В среднем ужин на двоих обойдется в 150 долларов (6700 грн), проживание в четырехзвездочном отеле стоит до 250 долларов за ночь (11,1 тыс. грн), а дневной ски-пасс на курорте Грандвалира – около 80 долларов (3500 грн).

Именно сочетание безопасности, качественной инфраструктуры и природной красоты делает Андорру одним из самых привлекательных направлений для отдыха в Европе.

OBOZ.UA писал об отдыхе на греческом острове, где всегда тепло и нет ветра.

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