Стоят каждой потраченной копейки: 5 невероятных островов для отпуска в Европе

Европа богата уютными и малоизвестными уголками, где отдых обойдётся вдвое дешевле, чем на популярных курортах. Однако классические туристические направления завоевали свою всемирную славу вполне заслуженно благодаря невероятной красоте.

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Хотя поиск бюджетных альтернатив всегда привлекает путешественников, иногда оригинальный роскошный опыт просто невозможно ничем заменить. В Travel Off Path предложили пять удивительных европейских островов, посещение которых существенно опустошит ваш кошелек, но гарантированно подарит незабываемые впечатления.

Менорка, Испания

Почти вся береговая линия здесь переходит в белоснежные песчаные пляжи в форме полумесяца, омываемые бирюзовой водой.

Чтобы максимально окунуться в атмосферу, стоит выбрать премиальный отель с видом на море в белоснежном поселке Бинибекер-Уэлл, архитектура которого напоминает греческие Киклады. Это идеальное место для пар, стремящихся к уединению как можно дальше от шумных круизных лайнеров.

Главная роскошь острова – аренда частной яхты с капитаном для путешествия по южному побережью, где расположены лучшие пляжи: Кала Макарелла, дикая бухта Кала Митьяна и самая длинная песчаная коса Сон Боу.

Ориентировочные цены:

отель 4 звезды у побережья обойдется в $205-320 за ночь (9-14,3 тыс. грн),

ужин из трёх блюд – $45-70 с человека (2-3,2 тыс. грн),

аренда частной лодки на день – от $800 до $1485 (35-66 тыс. грн).

Парос, Греция

Если вы устали от бесконечных лестниц Санторини и очередей за фотографиями на фоне голубых куполов, Парос станет прекрасным открытием. Остров стремительно набирает популярность, предлагая настоящую кикладскую культуру без излишней толпы.

Парос привлекает путешественников роскошными пляжами, такими как Голден-Бич, колоритными деревнями вроде Наусси, изысканными бутиками с местными брендами и традиционной архитектурой. Особый шарм придает ночь в аутентичном бутик-отеле с собственным бассейном и панорамным видом на побережье.

Главная роскошь острова — гастрономические удовольствия. Местная морская кухня считается одной из лучших в Греции — например, за свежего лобстера с равиоли и бокал местного вина в известном ресторане не жалко отдать более $80 (3 500 грн).

Ориентировочные цены:

проживание в 4-звездочном отеле стоит $180-350 в сутки (8-15,6 тыс. грн),

коктейль – $12-18 (535-800 грн),

частная морская экскурсия на целый день – $900-1600 (40-71,5 тыс. грн).

Капри, Италия

Многие туристы посещают Капри лишь в рамках короткой дневной экскурсии из Сорренто, теснясь на экскурсионных катерах. Однако этот остров создан для неспешного отдыха, ленивых вечеров в элитных пляжных клубах и шопинга в портовых бутиках. Еще со времен Древнего Рима Капри служил частным убежищем для самых богатых слоев общества.

Чтобы почувствовать настоящую магию острова, стоит остаться здесь на ночь, забронировав номер в легендарных отелях в Капри-Тауне или Анакапри, где завтраки напоминают кулинарные шедевры от шеф-поваров Мишлен.

Главная роскошь острова: отдых в закрытом пляжном клубе La Fontelina прямо у знаменитых скал Фаралони и аренда частной лодки для осмотра Голубого грота после того, как остров покинут дневные экскурсионные группы.

Ориентировочные цены:

отель 4 звезды обойдется в $300-550 за ночь (13,3-24,5 тыс. грн),

обед – $70-120 с человека (3100-5400 грн),

аренда шезлонга с зонтиком на день может достигать $35-80 (1,5-3,5 тыс. грн).

Хвар, Хорватия

Хвар часто ошибочно воспринимают лишь как место для шумных однодневных вечеринок. Однако истинная красота острова раскрывается тогда, когда последние паромы возвращают экскурсантов в Сплит. Тогда на первый план выходят вечерние прогулки по старинным каменным улочкам, ужины со свежими морепродуктами и роскошные яхты у причала.

Главный секрет Хвара – его северная часть. Древний город Стари-Град, внесенный в список ЮНЕСКО, скрывает дворец эпохи Возрождения с уютным рыбным прудом. Именно здесь расположен один из самых элегантных отелей Хорватии Maslina Resort.

Главная роскошь острова: индивидуальная морская прогулка к Пакленским островам и поиск уютных диких бухт вдоль побережья, где нет посторонних глаз.

Ориентировочные цены:

сутки в прибрежном отеле стоят $180-350 (8-15,5 тыс. грн),

обед из трёх блюд обойдётся в $50-90 (2-4 тыс. грн).

аренда автомобиля — до $90 в день (4000 грн).

Свети-Стефан, Черногория

Для тех, кто ищет абсолютного уединения и эксклюзивности, лучшим выбором станет Свети-Стефан. Это маленький средневековый поселок на скалистом острове несколько десятилетий назад превратили в один из самых дорогих и изолированных курортов Адриатики.

Здесь нет привычной туристической суеты, сувенирных лавок или дискотек. Остров полностью ориентирован на гостей, готовых платить за покой и аутентичную атмосферу сохранившегося средневекового мира, застывшего во времени. Остров окружен живописными горами, хвойными лесами и двумя прекрасными пляжами с розовой галькой.

Главная роскошь острова: проживание в уникальных исторических каменных виллах премиум-сегмента и доступ к закрытым частным пляжам.

Ориентировочные цены:

проживание непосредственно в эксклюзивном комплексе на острове начинается от $1500 (70 тыс. грн) за ночь, хотя 4-звездочный отель на материке обойдется до $300 (13,4 тыс. грн),

коктейли обойдутся в $8-15 (360-700 грн),

частный тур на лодке вдоль черногорского побережья – до $1400 (62,5 тыс. грн).

OBOZ.UA писал о лучших местах, которые предлагает итальянская Ривьера.

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