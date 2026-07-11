Итальянская Ривьера: какие именно города выбрать для путешествия

На фоне летней жары в Европе поездка к морю кажется особенно привлекательной. Итальянская Ривьера отлично подходит для такого отдыха: здесь прозрачная вода, средиземноморская архитектура, красочные рыбацкие деревушки, элегантные курорты, достопримечательности ЮНЕСКО и пляжи, отмеченные знаком "Голубой флаг".

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Итальянская Ривьера простирается от границы с Францией до северной Тосканы. Это побережье охватывает Лигурию. Туристические эксперты назвали лучшие места, которые стоит выбрать для отдыха на побережье в 2026 году.

Сан-Ремо

Сан-Ремо издавна считается одним из самых элегантных курортов Итальянской Ривьеры. Город известен пальмовыми набережными, архитектурой эпохи Belle Époque и историческим казино.

Здесь можно прогуляться по Corso Imperatrice, пообедать морепродуктами у пристани или исследовать старый квартал La Pigna с узкими средневековыми улочками. Именно там, по словам эксперта Citalia Гизер Грин, стоит искать панорамные виды и небольшие местные рестораны, которые туристы часто пропускают.

Сан-Ремо подойдет тем, кто хочет классического курортного отдыха с ощущением старой европейской роскоши.

Генуя

Генуя – столица Лигурии и один из важнейших портовых городов Италии. Она открывает совершенно иной взгляд на Итальянскую Ривьеру: здесь побережье сочетается не только с пляжным отдыхом, но и с историей, искусством и городской энергией.

В Генуе стоит увидеть улицу Via Garibaldi, внесенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогуляться по площадям, заглянуть в старинные дворцы и попробовать настоящее песто в городе, где этот соус и появился.

Отдельная часть впечатлений – узкие генуэзские улочки caruggi. В них прячутся маленькие пекарни, традиционные винные бары и траттории, где можно увидеть более настоящую, нетуристическую сторону города.

Рапалло и Портофино

Рапалло часто выбирают в качестве удобной отправной точки для путешествий по побережью в окрестностях Портофино. Именно Портофино с его яхтами, дизайнерскими бутиками и домами пастельных тонов у гавани считается одним из самых узнаваемых мест Итальянской Ривьеры.

Портофино славится как одно из самых эксклюзивных морских направлений Европы. Эксперты советуют прибывать в Портофино на лодке. Именно с воды лучше всего открывается вид на гавань, красочные фасады и живописную линию побережья.

Санта-Маргерита и Камольи

Санта-Маргерита – романтический курорт с виллами у моря, пляжами, отмеченными "Голубым флагом", и живописными маршрутами для прогулок в сторону Портофино.

Это отличный выбор для тех, кто хочет совместить пляжный отдых, красивую архитектуру и неспешные прогулки вдоль моря. Город отличается более спокойной атмосферой, чем гламурное Портофино, но при этом остается очень элегантным.

На ужин эксперты советуют отправиться в соседний Камольи. Это традиционный рыбацкий городок с красочной набережной и морской историей. Особенно атмосферным он становится после захода солнца.

Портовенере

Портовенере часто остается в тени знаменитого Чинкве-Терре, хотя тоже заслуживает отдельной поездки. Город известен скалистым побережьем, пастельными домами у гавани и видами на Залив поэтов.

Здесь стоит посмотреть церковь Святого Петра, посетить замок Дория или отправиться на морскую прогулку вдоль побережья, находящегося под охраной ЮНЕСКО.

Лучшее время для прогулки к замку – ближе к вечеру. В это время свет становится мягче, а побережье приобретает золотистый оттенок.

Чинкве-Терре

Чинкве-Терре состоит из пяти знаменитых деревень: Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. Это один из самых известных прибрежных ландшафтов Европы, который часто появляется на фотографиях, открытках и в туристических путеводителях.

Лучше всего остаться здесь до вечера, когда дневные туристы уже разъезжаются. Тогда в деревнях становится тише, а побережье открывается совсем по-другому – без суеты и толп.

Какой город Итальянской Ривьеры выбрать

Для элегантного курортного отдыха подойдет Сан-Ремо. Если хочется больше истории, архитектуры и гастрономии, стоит выбрать Геную. Для роскошной атмосферы и красивых морских пейзажей лучшим вариантом будет Портофино, а Рапалло можно рассматривать как удобную базу поблизости.

Санта-Маргерита и Камольи подойдут для более романтического и спокойного путешествия. Портовенере стоит выбрать тем, кто хочет драматических пейзажей и менее очевидного маршрута. А Чинкве-Терре остается классикой Итальянской Ривьеры – особенно если не ограничиваться короткой дневной экскурсией.

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