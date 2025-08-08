Средневековый город в Испании стал все популярнее: чем привлекает туристов

Испания остается одной из самых посещаемых стран мира, в основном благодаря солнечным островам, средиземноморским курортам и мегаполисам вроде Барселоны. В то же время в стране сохранилось немало городов, которые до сих пор почти не охвачены массовым туризмом. Один из таких – Понтеведра.

Город расположен на северо-западе Испании, в провинции Галисия, которая известна природой, религиозными маршрутами и далеким от пляжного туризма стилем жизни. Почему стоит посетить Понтеведру, рассказали эксперты Travel Off Path.

Понтеведра начинает привлекать все больше посетителей: только за последний год поток туристов вырос на 18%, и более трети гостей прибывает из-за рубежа.

Одной из главных причин роста популярности Понтеведры является ее хорошо сохранившийся исторический центр – второй по значимости в Галисии после Сантьяго-де-Компостела. Старый город (Casco Antiguo) – это сеть узких улочек с брусчаткой, каменными домами и балконами из дерева. Центральные площади – Plaza de la Verdura и Plaza de la Leña – стали центрами общественной жизни, с кафе, тапас-барами и магазинами под арками.

Среди архитектурных достопримечательностей города – базилика Санта-Мария-ла-Майор, руины готического монастыря Санто-Доминго, а также средневековое здание Casa das Campás XV века.

Галисия имеет давние кулинарные традиции, особенно в области морепродуктов. В Понтеведре рекомендуют попробовать pulpo a la gallega (галисийский осьминог) в ресторане Casa Fidel O'Pulpeiro, расположенном неподалеку от рынка. Тапас здесь стоят от $5, основные блюда – от $11.

Другие популярные заведения – El Pitillo (крокеты, испанские тортильи до $10) и Restaurante Novo Soto, где меню дня из двух блюд и напитка стартует от $13.

Хотя Понтеведра расположена не на самом побережье, до Атлантики – около 4 км. Ближайший пляж – Playa de Portocelo – в 15 минутах езды, с мелкой водой, золотым песком и развитой инфраструктурой.

Тем, кто ищет больше уединения, рекомендуют Playa de Lapamán (20 минут) или Playa de Areas возле города Саншенхо (30 минут).

Несмотря на то, что Понтеведра еще не стала частью основных туристических маршрутов Испании, город постепенно открывается для путешественников. Его средневековая атмосфера, архитектурное наследие, доступная гастрономия и близость к пляжам делают его привлекательной альтернативой переполненным курортам.

