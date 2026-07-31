Сказочный город назвали самым дешевым для отдыха в Европе

Летний сезон традиционно побуждает миллионы туристов отправляться в путешествия в поисках солнца и новых впечатлений. Несмотря на то, что отдых за границей нередко требует солидного бюджета, в Европе до сих пор остаются уголки с чрезвычайно демократичными ценами.

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Эксперты проанализировали популярные туристические направления по стоимости проживания, питания и досуга, чтобы выбрать наиболее выгодное направление. Победителем исследования этого года стала столица Чехии, которая сочетает в себе сказочную архитектуру, богатое наследие и доступность для каждого туриста, пишет Daily Express.

Бюджетные развлечения и доступное жилье

Прага, которую за невероятное множество готических и барочных башен часто называют "Городом сотни шпилей", предлагает путешественникам более шестисот интересных локаций, развлечения в которых не ударят по кошельку. Гости столицы могут бесплатно прогуляться по территории знаменитого Пражского Града или насладиться уютом изысканного Вальдштейнского сада XVII века.

Пообедать в местном заведении можно примерно за 500 грн, а бокал популярного чешского пива обойдется примерно в 140 грн. При этом средняя стоимость суток в трехзвездочном отеле составляет около 5 200 грн, что делает проживание в исторической части города вполне доступным.

Главное преимущество чешской столицы заключается в том, что ее атмосферные улочки и ключевые достопримечательности очень удобно исследовать пешком.

Знаменитый Карлов мост и исторический центр открыты для всех желающих без каких-либо входных билетов. Если же вы предпочитаете комфортное передвижение, к вашим услугам разветвленная и недорогая система общественного транспорта. Билет на метро, трамвай или автобус на полчаса стоит всего 72 грн, а суточный безлимитный проездной – менее 300 грн.

Среди архитектурных жемчужин города особое место занимает величественный собор Святого Вита, расположенный в самом сердце замкового комплекса. Не меньшей популярностью у туристов пользуются живописный храм Девы Марии перед Тином и старинные городские площади. Путешественники могут часами бродить по улочкам Старого города, отдыхать в колоритных кафе и любоваться видами на реку Влтаву.

Период с мая по сентябрь считается идеальным временем для посещения Чехии, ведь именно сейчас здесь наступает самый тёплый сезон. Благоприятные погодные условия позволяют проводить как можно больше времени на свежем воздухе и в полной мере ощутить магию этого старинного города. Поэтому, если вы ищете яркие впечатления за умеренные деньги, летний визит в Прагу станет идеальным решением.

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