Второй год подряд: назван самый комфортный для жизни город в мире

Копенгаген второй раз подряд признан самым комфортным городом для жизни в мире. К таким выводам пришли составители ежегодного рейтинга Global Liveability Index 2026, который оценивает города по ключевым показателям качества жизни.

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В первую пятерку также вошли Вена, Мельбурн, Сидней и Цюрих. Исследование охватило 173 города, а его результаты отражают уровень комфорта для повседневной жизни, пишет BBC.

Самый комфортный город для жизни

Столица Дании заняла первое место в рейтинге уже второй год подряд. Эксперты отметили город наивысшими оценками за стабильность, образование и инфраструктуру, а также высокими показателями в сферах культуры и окружающей среды.

Жители Копенгагена отмечают, что главным преимуществом города является комфорт в повседневной жизни. Велосипед давно стал основным видом транспорта, городские водоемы пригодны для купания, а большинство районов легко исследовать пешком. Именно сочетание современной инфраструктуры, экологичности и доступности делает жизнь в столице Дании особенно удобной.

Как формируется рейтинг лучших городов мира

Ежегодный Global Liveability Index, который составляет аналитическое подразделение The Economist Intelligence Unit, оценивает 173 города по пяти основным критериям:

стабильность;

уровень здравоохранения;

культура и экология;

образование;

инфраструктура.

Именно совокупность этих показателей определяет общий уровень комфорта и качества жизни для жителей.

Рейтинг самых комфортных городов мира в 2026 году

В рейтинг вошли города из Европы, Австралии, Азии и Северной Америки:

Копенгаген (Дания); Вена (Австрия); Мельбурн (Австралия); Сидней (Австралия); Цюрих (Швейцария); Женева (Швейцария); Осака (Япония); Аделаида (Австралия); Ванкувер (Канада); Токио (Япония).

Европейские города традиционно занимают лидирующие позиции, тогда как Австралия в очередной раз подтвердила высокий уровень жизни сразу несколькими городами.

Жители городов, вошедших в первую пятерку, отмечают различные преимущества, однако все они имеют общую черту – комфортную среду для повседневной жизни.

В Копенгагене ценят возможность быстро передвигаться на велосипеде , отдыхать у чистой воды и легко совмещать работу с активным досугом.

, отдыхать у чистой воды и легко совмещать работу с активным досугом. В Вене жители высоко оценивают эффективный общественный транспорт, уютные кафе, многочисленные парки и неспешный ритм жизни даже в мегаполисе.

уютные кафе, многочисленные парки и неспешный ритм жизни даже в мегаполисе. Мельбурн привлекает разнообразием районов , насыщенной культурной жизнью, гастрономией, искусством и многонациональной атмосферой.

, насыщенной культурной жизнью, гастрономией, искусством и многонациональной атмосферой. Сидней славится близостью к океану, пляжами , природными ландшафтами и сочетанием космополитичности с непринужденным стилем жизни.

, природными ландшафтами и сочетанием космополитичности с непринужденным стилем жизни. Цюрих отличается безупречной чистотой, эффективной городской инфраструктурой и гармоничным сочетанием современного города с природными зонами, озером и реками.

Несмотря на разное географическое положение, все лидеры рейтинга обладают общими характеристиками: высоким уровнем безопасности, качественной медициной, современной транспортной системой, доступом к образованию и хорошо развитыми общественными пространствами. Именно эти факторы создают условия, при которых повседневная жизнь становится максимально комфортной для жителей и привлекательной для гостей городов.

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