Второй год подряд: назван самый комфортный для жизни город в мире
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Копенгаген второй раз подряд признан самым комфортным городом для жизни в мире. К таким выводам пришли составители ежегодного рейтинга Global Liveability Index 2026, который оценивает города по ключевым показателям качества жизни.
В первую пятерку также вошли Вена, Мельбурн, Сидней и Цюрих. Исследование охватило 173 города, а его результаты отражают уровень комфорта для повседневной жизни, пишет BBC.
Самый комфортный город для жизни
Столица Дании заняла первое место в рейтинге уже второй год подряд. Эксперты отметили город наивысшими оценками за стабильность, образование и инфраструктуру, а также высокими показателями в сферах культуры и окружающей среды.
Жители Копенгагена отмечают, что главным преимуществом города является комфорт в повседневной жизни. Велосипед давно стал основным видом транспорта, городские водоемы пригодны для купания, а большинство районов легко исследовать пешком. Именно сочетание современной инфраструктуры, экологичности и доступности делает жизнь в столице Дании особенно удобной.
Как формируется рейтинг лучших городов мира
Ежегодный Global Liveability Index, который составляет аналитическое подразделение The Economist Intelligence Unit, оценивает 173 города по пяти основным критериям:
- стабильность;
- уровень здравоохранения;
- культура и экология;
- образование;
- инфраструктура.
Именно совокупность этих показателей определяет общий уровень комфорта и качества жизни для жителей.
Рейтинг самых комфортных городов мира в 2026 году
В рейтинг вошли города из Европы, Австралии, Азии и Северной Америки:
- Копенгаген (Дания);
- Вена (Австрия);
- Мельбурн (Австралия);
- Сидней (Австралия);
- Цюрих (Швейцария);
- Женева (Швейцария);
- Осака (Япония);
- Аделаида (Австралия);
- Ванкувер (Канада);
- Токио (Япония).
Европейские города традиционно занимают лидирующие позиции, тогда как Австралия в очередной раз подтвердила высокий уровень жизни сразу несколькими городами.
Жители городов, вошедших в первую пятерку, отмечают различные преимущества, однако все они имеют общую черту – комфортную среду для повседневной жизни.
- В Копенгагене ценят возможность быстро передвигаться на велосипеде, отдыхать у чистой воды и легко совмещать работу с активным досугом.
- В Вене жители высоко оценивают эффективный общественный транспорт, уютные кафе, многочисленные парки и неспешный ритм жизни даже в мегаполисе.
- Мельбурн привлекает разнообразием районов, насыщенной культурной жизнью, гастрономией, искусством и многонациональной атмосферой.
- Сидней славится близостью к океану, пляжами, природными ландшафтами и сочетанием космополитичности с непринужденным стилем жизни.
- Цюрих отличается безупречной чистотой, эффективной городской инфраструктурой и гармоничным сочетанием современного города с природными зонами, озером и реками.
Несмотря на разное географическое положение, все лидеры рейтинга обладают общими характеристиками: высоким уровнем безопасности, качественной медициной, современной транспортной системой, доступом к образованию и хорошо развитыми общественными пространствами. Именно эти факторы создают условия, при которых повседневная жизнь становится максимально комфортной для жителей и привлекательной для гостей городов.
OBOZ.UA предлагает узнать о лучших недооцененных туристических направлениях мира.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.