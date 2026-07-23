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Второй год подряд: назван самый комфортный для жизни город в мире

Елена Былим
Путешествия
2 минуты
6,1 т.
Копенгаген возглавил рейтинг городов
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Копенгаген второй раз подряд признан самым комфортным городом для жизни в мире. К таким выводам пришли составители ежегодного рейтинга Global Liveability Index 2026, который оценивает города по ключевым показателям качества жизни.

В первую пятерку также вошли Вена, Мельбурн, Сидней и Цюрих. Исследование охватило 173 города, а его результаты отражают уровень комфорта для повседневной жизни, пишет BBC.

Самый комфортный город для жизни

Столица Дании заняла первое место в рейтинге уже второй год подряд. Эксперты отметили город наивысшими оценками за стабильность, образование и инфраструктуру, а также высокими показателями в сферах культуры и окружающей среды.

Жители Копенгагена отмечают, что главным преимуществом города является комфорт в повседневной жизни. Велосипед давно стал основным видом транспорта, городские водоемы пригодны для купания, а большинство районов легко исследовать пешком. Именно сочетание современной инфраструктуры, экологичности и доступности делает жизнь в столице Дании особенно удобной.

Самый комфортный город для жизни.

Как формируется рейтинг лучших городов мира

Ежегодный Global Liveability Index, который составляет аналитическое подразделение The Economist Intelligence Unit, оценивает 173 города по пяти основным критериям:

  • стабильность;
  • уровень здравоохранения;
  • культура и экология;
  • образование;
  • инфраструктура.

Именно совокупность этих показателей определяет общий уровень комфорта и качества жизни для жителей.

Рейтинг самых комфортных городов мира в 2026 году

В рейтинг вошли города из Европы, Австралии, Азии и Северной Америки:

  1. Копенгаген (Дания);
  2. Вена (Австрия);
  3. Мельбурн (Австралия);
  4. Сидней (Австралия);
  5. Цюрих (Швейцария);
  6. Женева (Швейцария);
  7. Осака (Япония);
  8. Аделаида (Австралия);
  9. Ванкувер (Канада);
  10. Токио (Япония).

Европейские города традиционно занимают лидирующие позиции, тогда как Австралия в очередной раз подтвердила высокий уровень жизни сразу несколькими городами.

Жители городов, вошедших в первую пятерку, отмечают различные преимущества, однако все они имеют общую черту – комфортную среду для повседневной жизни.

  • В Копенгагене ценят возможность быстро передвигаться на велосипеде, отдыхать у чистой воды и легко совмещать работу с активным досугом.
  • В Вене жители высоко оценивают эффективный общественный транспорт, уютные кафе, многочисленные парки и неспешный ритм жизни даже в мегаполисе.
  • Мельбурн привлекает разнообразием районов, насыщенной культурной жизнью, гастрономией, искусством и многонациональной атмосферой.
  • Сидней славится близостью к океану, пляжами, природными ландшафтами и сочетанием космополитичности с непринужденным стилем жизни.
  • Цюрих отличается безупречной чистотой, эффективной городской инфраструктурой и гармоничным сочетанием современного города с природными зонами, озером и реками.

Несмотря на разное географическое положение, все лидеры рейтинга обладают общими характеристиками: высоким уровнем безопасности, качественной медициной, современной транспортной системой, доступом к образованию и хорошо развитыми общественными пространствами. Именно эти факторы создают условия, при которых повседневная жизнь становится максимально комфортной для жителей и привлекательной для гостей городов.

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