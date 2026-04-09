Село в Испании бесплатно раздает дома: на каких условиях

Небольшая деревня Аренильяс в Испании решила бороться с депопуляцией интересным способом. Там подготовили дома для новых жителей и предлагают не только жилье, но и возможность работы.

Видео дня

Инициатива направлена на то, чтобы вернуть жизнь в населенный пункт, где сейчас проживает всего около сорока человек. Таким образом в селе хотят не просто привлечь новых людей, а создать стабильную громаду.

Аренильяс находится в испанской провинции Сория и, как и многие другие маленькие европейские деревни, в последние годы серьезно пострадал от оттока населения. Чтобы изменить ситуацию, местные власти вместе с Культурной ассоциацией Аренильяса запустили специальную программу для новых жителей.

В рамках этой инициативы в селе отремонтировали семь домов. Именно их и подготовили для людей, которые согласятся переехать и начать новую жизнь в сельской местности.

Местные руководители делают ставку на долгосрочный результат. Они хотят, чтобы Аренильяс стал настоящим сообществом, где люди будут жить, работать и поддерживать друг друга. Село, расположенное среди гор, предлагает тихую среду, близость к природе и возможность отойти от городской суеты.

Одним из главных условий программы является и готовность работать. Тем, кто поселится в Аренильясе, предлагают работу каменщика. Новые жители смогут участвовать в ремонте и уходе за муниципальной недвижимостью.

Кроме этого, для участников программы предусмотрели еще одну возможность – управлять местным общественным баром. Для маленького села такое заведение имеет особое значение, ведь это не просто место, где можно что-то выпить или перекусить, а один из главных центров общения и встреч для жителей.

Инициатива вызвала очень большой интерес. Председатель Культурной ассоциации Аренильяса Родриго Гисмера рассказал, что менее чем за неделю поступило 116 заявок. Среди желающих переехать есть как те, кто устал от темпа большого города, так и люди, которые ищут новые возможности или хотят сменить стиль жизни.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.