Греческий остров ищет смотрителя за котами: жить можно бесплатно
В Греции появилось необычное волонтерское предложение, которое быстро заинтересовало любителей животных со всего мира. Один из островов Эгейского моря ищет людей, готовых временно изменить образ жизни ради ухода за котами.
В обмен волонтерам обещают бесплатное жилье и базовые условия для проживания. Речь идет не о туристической работе, а о реальной помощи местному сообществу животных. Программа рассчитана на зрелых и самостоятельных кандидатов. Интерес к инициативе оказался настолько большим, что заявки разбирают наперед, пишет Daily Mail.
Проживание на острове Сирос
Остров Сирос, расположенный в центре Эгейского моря, стал домом для примерно 3000 бездомных кошек. Уже несколько десятилетий местные зоозащитные организации занимаются стерилизацией, лечением и контролем численности животных. Одной из таких является благотворительная инициатива Syros Cats, которая сейчас нуждается в дополнительной помощи. Организация приглашает волонтеров минимум на один месяц для участия в ежедневном уходе за котами. Речь идет о полноценной занятости с четким графиком и ответственностью.
Волонтерам предлагают отдельную спальню, бесплатные коммунальные услуги и завтрак. Взамен они будут работать около пяти часов в день, пять дней в неделю. Среди обязанностей — кормление животных, уборка, груминг, помощь с медикаментами и сопровождение котов к ветеринару. Также волонтеры могут участвовать в отлове диких котов для стерилизации. Частью роли является и общение с посетителями острова и короткие экскурсии по местности.
Требования и условия участия
В благотворительной организации отмечают, что ищут зрелых, физически здоровых и независимых людей. Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы с животными или ветеринарной подготовкой. Лица моложе 25 лет имеют меньше шансов быть отобранными из-за высоких требований к самостоятельности. Одновременно на острове работают только четыре волонтера, поэтому важно уметь жить и работать в мультикультурной среде. Все жители совместно пользуются кухней и санузлом.
Проезд до Сироса, а также расходы на обеды и ужины волонтеры покрывают самостоятельно. Граждане стран за пределами ЕС могут находиться на острове не дольше трех месяцев в соответствии с правилами Шенгенской зоны. Организация также рекомендует оформить туристическое медицинское страхование. Цифровые кочевники и удаленные работники могут присоединиться, если имеют гибкий график. В то же время заявки от семей с детьми или с собственными домашними животными не принимают.
Сейчас прием заявок на 2026 год временно закрыт из-за чрезмерного спроса. В Syros Cats советуют следить за обновлениями в социальных сетях, где объявляют новые наборы. После открытия регистрации кандидатам нужно заполнить анкету и описать мотивацию и предыдущий опыт. Благотворители отмечают, что волонтерство на Сиросе — это не отпуск, а ответственная миссия. В то же время для многих это шанс пожить на греческом острове и сделать реальный вклад в доброе дело.
