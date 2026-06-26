Самый маленький замок в мире выставлен на продажу: где он находится

В немецком городе Гамбург официально выставили на продажу уникальный объект недвижимости – замок Геннеберг, известный как самый маленький замок на планете. Это удивительное неоготическое сооружение возвышается на искусственно возведенном 15-метровом скалистом холме непосредственно у реки Альстер.

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Новый владелец получит в распоряжение не только компактное историческое здание, но и роскошный зеленый парк с собственным выходом к воде. Как сообщает DW Украина, покупка этого объекта — редкая возможность стать владельцем официального памятника архитектуры с богатой историей.

Что известно о замке Геннеберг

Несмотря на свой громкий статус, здание имеет весьма скромные внутренние габариты – площадь помещений составляет примерно семьдесят квадратных метров. Однако этот недостаток компенсируется просторной террасой площадью 80 квадратных метров и частным причалом на берегу реки.

Отдельного внимания заслуживает прилегающая территория площадью 3 000 квадратных метров. Здесь расположен уникальный дендрарий, где собраны редкие виды деревьев, привезенные из Китая, Японии и Северной Америки.

История замка началась в конце XIX века. В 1884–1887 годах его строительством занимался Альберт Геннеберг – состоятельный землевладелец и почтовый чиновник, который планировал провести здесь свои преклонные годы.

Возведение миниатюрной крепости было продиктовано архитектурными тенденциями того времени. После образования Германской империи в 1871 году страну охватила волна увлечения неоготикой и романтизацией средневековья. Геннеберг решил создать комплекс в виде искусственных руин, оборудовав его рыцарским залом, часовней и башней высотой 12 метров. По преданию, он также стремился исполнить давнее желание своей жены – иметь собственный замок.

Для создания резиденции в масштабе 1:4 архитекторы вдохновлялись родовым гнездом графов Геннебергов – одноименным старинным замком XI века в Тюрингии. При этом никаких родственных связей между застройщиком и известным графским родом не было. Фасад украсили гербом, а саму каменную кладку искусственно состарили, создав трещины и разломы для воссоздания загадочной атмосферы древности.

Подобные неоготические проекты в тот период были очень популярны в Германии. Среди самых известных масштабных примеров:

Левенбург в Касселе (конец XVIII - начало XIX в.) – входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;

Бабельсберг в Потсдаме (середина XIX в.) – резиденция кайзера Вильгельма I;

Имперский замок в Кохеме (отреставрирован в 1868-1877 годах).

После смерти основателя здание сначала служило хранилищем семейных архивов, а впоследствии – местом для репетиций любительского хора. В 1942 году сооружение перешло в собственность Гамбурга. В послевоенное время замок десятилетиями стоял заброшенным, что привело к его разрушению. В конце 190-х годов состояние объекта стало настолько критическим, что городские власти планировали его снести.

Исторический памятник спас частный инвестор, который выкупил его в 1990 году с обязательством провести реставрацию. Впоследствии здание получило официальный охранный статус. В течение последних двенадцати лет "Альстерский замок" активно использовался в качестве культурной площадки для проведения выставок, концертов и романтических свадебных церемоний.

Условия приобретения, ограничения и цена

Сегодня замок выставлен на продажу за 1,1 миллиона евро (56,5 млн грн), хотя первоначальная стоимость в 2024 году составляла 1,9 миллиона евро (почти 97 млн грн). Такое снижение цены обусловлено юридическим статусом недвижимости – по документам сооружение оформлено как садовый домик. Это означает, что постоянно жить там запрещено законом, несмотря на наличие жилой зоны и установленного джакузи.

Перед будущим покупателем открываются новые перспективы. Здание можно использовать в качестве:

частную художественную галерею или творческую мастерскую;

представительский офис для деловых встреч;

эксклюзивные гостевые апартаменты;

культурно-развлекательный центр.

Объявление о продаже уже вызвало огромный интерес в сети, собрав десятки тысяч просмотров за считанные недели.

OBOZ.UA ранее писал о продаже шотландского острова за 405 тысяч евро.

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