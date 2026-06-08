Остров в Шотландии продают за выгодную цену: там есть дом и сказочная природа

В Шотландии выставили на аукцион частный остров Муллаграх с небольшим автономным домом, скалами, пляжами и дикой природой. Его стартовая цена составляет 405 тысяч евро – это меньше, чем средняя стоимость жилья во многих районах Великобритании.

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Остров расположен в отдаленном архипелаге Саммер-Айлс у северо-западного побережья Шотландии. Это место подойдет тем, кто мечтает сбежать от шума, людей, транспорта и жить среди моря, птиц и почти нетронутой природы, информирует Euronews.

Площадь Муллаграха составляет почти 36 гектаров. Это самый северный остров архипелага Саммер-Айлс, и добраться туда можно только на лодке из материковых населенных пунктов Аллапул или Олд-Дорни. Еще один вариант – вертолет, но он, конечно, требует значительно большего бюджета.

Природа на острове действительно впечатляет. Муллаграх входит в состав первого геопарка ЮНЕСКО в Шотландии. Здесь есть пляжи, скалы, пещеры, уютные бухты, а весной и летом остров покрывают травы и дикие цветы.

В окружающих водах можно увидеть тюленей, дельфинов, выдр, серых гусей, а если повезет – даже малых полосатиков. Благодаря этому остров может стать не просто частным пристанищем, а местом для тихого наблюдения за дикой природой.

На Муллаграхе уже есть небольшой деревянный дом, который работает автономно. Постройка имеет крышу, укрытую вереском, большие окна от пола до потолка и виды на остров и море.

Внутри есть кухня, обеденная зона, две спальные ниши, дровяная печь и солнечные панели, которые обеспечивают дом электроэнергией. Во дворе обустроен компостный туалет. Также предусмотрена система сбора дождевой воды, однако питьевую воду нужно привозить с собой.

Дом продается вместе с наполнением, поэтому он уже готов для ночевок и длительного пребывания.

Аукцион должен состояться 9 июня.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о еще одном острове с поместьем, который выставили на продажу в Шотландии.

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