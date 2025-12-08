Самый длинный в мире полет длится почти 30 часов: каков маршрут

Наш мир настолько велик, что прямое путешествие самолетом между двумя городами на противоположных его концах может занимать более суток. Именно таким является самый длинный в мире авиарейс, который недавно запустили China Eastern Airlines.

Как пишет издание Express, продолжительность перелета по этому рейсу составляет 29 часов. За это время самолет преодолевает почти 20 000 километров. Звучит довольно дискомфортно. Но в противном случае дорога из китайского Шанхая в аргентинский Буэнос-Айрес будет длиться минимум два дня и иметь не одну пересадку.

Впрочем, новый рейс тоже совершает одну посадку на своем пути. Независимо от того, в какую сторону летит самолет, он должен сесть в Окленде, Новая Зеландия, чтобы во время двухчасового перерыва сменить экипаж и дозаправиться топливом.

Такая огромная продолжительность рейса обусловлена там, что два города, которые являются его отправной и конечной точками, расположены почти напротив друг друга на глобусе. Именно поэтому перелет из Шанхая в Буэнос-Айрес длится примерно 25 часов и 55 минут, а обратный рейс занимает целых 29 часов.

В заявлении China Eastern по случаю открытия нового направления говорится: "Этот новый маршрут заполняет пробел в прямых рейсах между Шанхаем и крупными городами Южной Америки. Он открывает "южный коридор", соединяющий противоположные концы Тихого океана и переформатирует авиаперевозки между тремя континентами."

Ранее самый длинный коммерческий рейс был прямым маршрутом продолжительностью 19 часов между Нью-Йорком и Сингапуром, который осуществляла авиакомпания Singapore Airlines. Но, похоже, вскоре со второго места его подвинет австралийская авиакомпания Qantas, которая объявила о планах открытия нового маршрута продолжительностью 22 часа из Сиднея в Лондон в 2027 году.

Потребность в открытии прямого авиарейса между Китаем и Аргентиной возникла из-за большой китайской общины, которая проживает и южноамериканской стране. Здесь осело 55 000 человек, которые переехали из Поднебесной. Поэтому трафик между странами сложился довольно интенсивный. В течение 12 месяцев до сентября 2025 года 96 000 пассажиров летали между Китаем и Буэнос-Айресом.

С 20-го века китайцы в Аргентину прибывали в три волны. Первая волна иммигрантов пришла из маленьких прибрежных городов между 1914 и 1949 годами. Вторая волна иммигрантов прибыла из Тайваня в 1980-х годах. Третья волна китайской миграции в Аргентину в основном произошла в 1990-х и 2000-х годах. Она была обусловлена экономическими возможностями – китайцы перебрались в Южную Америку, где начали открывать небольшие азиатские супермаркеты и другой мелкий бизнес.

