Самое высокое жилье в Украине расположено в живописном поселке Карпат. Дом занесен в книгу рекордов Гиннеса

В поиске интересных и неординарных мест для отдыха в Карпатах, стоит найти на карте поселок Верхний Яловец. Здешние зимние пейзажи превышают все ожидания, а уникальные достижения и награды добавляют весомых причин познакомиться с местностью поближе.

Самый высокий дом в Украине

Попав в поселок Верхний Яловец, вы окажетесь на высоте от 980 до 1 410 м над уровнем моря. Именно такие перепады зафиксированы в районе этой местности. Поселок знаменит, не только своими суровыми зимами и невероятными белоснежными коврами, а еще и жилой хатой, стоящей на высоте 1335,7 м, которая признана самым высоким жильем в Украине. В ней живет 73–летняя Федора Попюк. О том, как живется выше всех, рассказывает OBOZ.UA со ссылкой на украинские СМИ.

Сегодня Украина страдает от выключений света и живет по графику. В доме Федоры электрического тока не было никогда, поэтому пользоваться благами жизни, такими как телефон или фонарик, можно только спустившись в поселок для подзарядки, преодолев 2 км. Именно на таком расстоянии находится первый сосед женщины. Последние 30 лет хозяйка дома, который был внесен в книгу рекордов Гиннеса, живет сама, и переезжать не собирается. Преодолеть путь с горы и на гору женщине помогает ее лошадь, а запастись продуктами — огород, который она умело обрабатывает.

Что посмотреть и, чем заняться в поселке Верхний Яловец

В Карпатах самое интересное — это горы и то, что они скрывают. Если вы оказались в самом высоком поселке Украины, следует рассмотреть варианты экскурсий на одну из самых желанных рукотворных достопримечательностей в Каратах — секретную радиостанцию "Памир". Эти белые купола ежегодно приманивают очень много туристов. Внутри уже не на что смотреть, но снаружи — это что–то инопланетное, посреди живописных горных хребтов. Самое популярное время года для посещения осень и начало лета. Сама станция окутана легендами и преданиями, от местных можно услышать много интересных истории, и сплетен.

Озеро "Горный Глаз" также может стать целью на один из дней отдыха. Для его посещения необходимо спуститься к поселку "Нижний Яловец" и преодолеть путь в 1,5 км.

Зимой поселок заметает снегами и здесь можно насладиться зимними активными развлечениями, без толпы и пафоса. Почти каждый дом имеет лыжи, санки, снегоступы, всегда можно договориться об аренде. Специальных склонов для катания здесь нет, поэтому такой способ времяпрепровождения для начинающих, или семей, стремящихся к аутентичному зимнему отпуску без больших финансовых затрат.

Где остановиться в поселке Верхний Яловец

Поселок небольшой, до 170 человек, на роскошные отели не стоит надеяться. Верхний Яловец славится гостеприимством своих садыб и частного сектора. Среди самых популярных остановок горный комплекс отдыха "Хуторянка" (khutor.yanka), где гостям предлагают домашний уют, вкус традиционных закарпатских блюд и сауну, чтобы погреться после морозного воздуха.

Искать жилье можно и по приезду, местные охотно посоветуют к кому обратиться и, где остановиться. Если вы отправляетесь в Верхний Яловец в составе туристической группы, все будет организовано за вас.

Отдых в Карпатах может удивить своим многообразием и ценовым диапазоном, здесь каждый найдет свою "Золотую середину" и сможет рассмотреть чудеса природы.

