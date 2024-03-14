Самые удивительные аэропорты мира: их должен увидеть каждый турист

"Аэровокзалы" созданы для выполнения практической функции. Это место, где проходят паспортный контроль и регистрацию перед путешествием. Ничего особенного здесь нет. Но в мире есть несколько аэропортов, которые очаровывают своей красотой. О них расскажем далее.

Международный аэропорт "Чанги", Сингапур

Один из самых больших транзитных узлов Юго-Восточной Азии находится в Сингапуре. Архитектурный шедевр открылся в конце 1981, практически за несколько дней до Нового года. За период своего существования он более 10 раз возглавлял разные рейтинги.

На его строительство потратили более 2 миллиардов долларов, а его площадь занимает 1300 гектаров. Кстати, аэропорт имеет 10 этажей, 5 из которых скрыты под землей. В середине одного из терминалов находится тропический лес, а с потолка каскадом падает самый большой искусственный водопад. Интересно, что он играет немаловажную функцию в жизни города. В Сингапуре часто бывают ливни и рукотворное чудо спроектировано так, чтобы сливать воду после дождя и естественным путем охлаждать воздух под куполом.

Водопад окружают террасы с тропинками для прогулок. Здесь высажено более 200 видов растений. На высоте трехэтажного дома курсирует скоростной поезд. На территории есть тематические парки: кактусов, орхидей, подсолнечников и волшебный сад. А еще здесь есть галерея бабочек, удивительный фонтан и даже кино и SPA.

Аэропорт Абдулла-Азиза, Джидда, Саудовская Аравия.

Этот аэропорт работает всего 6 недель в год. Его строили для паломников-мусульман, направляющихся в Мекку на Хадж. Остальное время эта локация закрыта.

Воздушная гавань занимает площадь в 105 квадратных километров. Официальное открытие состоялось в апреле 1981, но принимать первых пассажиров здесь начали 31 мая того же года.

На территории "аэровокзала" построен королевский терминал, сооружения авиабазы и жилье для персонала.

Международный аэропорт Чхеклапкок, Гонконг

Первый терминал воздушной гавани напоминает гигантский авиалайнер. Непривычно и месторасположение "самолета". Он возведен на искусственном острове, создание которого увеличило территорию города на 1%. Его построили после того, как Гонконг вошел в состав Китайской Народной Республики. Над дизайном работало известное архитекторское бюро Foster and Partners.

Кстати, "аэровокзал" имеет несколько вознаграждений. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой в истории проект строительства аэропорта. А в 1999 году он был признан одним из 10 главных достижений XX века.

Аэропорт Джованни Ничелли, Италия

Воздушная гавань имеет необычное расположение. Она находится на острове Лидо, между лагуной и средневековой церковью. Добраться до нее можно на водном такси. Садиться нужно на площади Сан-Марко.

К слову, это не главный аэропорт Венеции. Он выполняет вспомогательную функцию, когда основной аэровокзал "Марко Поло" не справляется с пассажирскими потоками.

Впечатляет не только местонахождение, но и дизайн терминала. Внимание привлекают фрески с изображением самолетов – творение художника-футуриста Тато. Также в зале стоит рояль.

Аэропорт Куршевель, Франция

Этот аэропорт имеет одну из самых сложных полос для посадки. Воздушную гавань открыли в 1961 году, чтобы увеличить доходы горнолыжного курорта. Не каждый пилот может садиться на взлетно-посадочной трассе. Чтобы работать на этом рейсе, они должны получить специальный сертификат. И неудивительно. Дорожка совсем короткая, рядом Альпы, так что права на ошибку нет.

Увидеть фешенебельный аэродром можно в фильме "Завтра не умрет никогда" с известным всем героем Джеймсом Бондом.

Аэропорт Барра, Шотландия

Аэропорт имеет очень странное расписание рейсов. Все они зависят от приливов и отливов. И это не бзики шотландцев или владельца воздушной гавани. Дело в том, что взлетно-посадочная полоса простирается на пляже прямо у моря.

По возможности, обязательно посетите эти аэропорты.

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