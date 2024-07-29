Топ-4 самых роскошных курортов мира, где отдыхают селебрити

Где проводят свои отпуска знаменитости? Мы знаем ответ. Какие локации притягивают звезд, как магнит, – рассказываем ниже.

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Миконос, Греция

Роскошный курорт славится белыми домиками с разноцветными окнами и кристально чистым морем. Что интересно, раньше городок считался одним из самых бедных островов архипелага, а сегодня это популярное место среди миллионеров и известных личностей. Здесь можно встретить Мадонну, Рианну, Леонардо ди Каприо и других селебрити.

На Миконосе преобладает жаркий климат. Средняя температура воздуха колеблется от 28°С выше нуля.

Самый привлекательный район – Алефкандра. Здесь сможете познакомиться с греческой архитектурой и рассмотреть живописные мраморные улочки. В аутентичных домиках находятся кафе, бары, сувенирные магазины и галереи. Чтобы поужинать в местных тавернах, нужно заранее бронировать столик.

Кстати, здесь есть нудистские пляжи, где круглые сутки отдыхает молодежь. Один из самых популярных – Парадайз. Ночью прямо на берегу моря проводят громкие вечеринки.

Обязательно посетите Делос. Есть легенда, что здесь родились боги Аполлон и Артемида. Объект был внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Номер люкс в пятизвездочном отеле обойдется не менее €2000 за пять ночей для двух человек.

Корсика, Франция

Прекрасная локация для ценителей моря и гор. Здесь туристы не найдут шумных вечеринок. Местность славится тишиной и спокойствием. На курорте преобладает дикая, неукротимая природа с изысканными парками и набережными.

Один из самых известных пляжей – Паломбаджиа. Он располагается недалеко от Порто-Веккио. Береговая линия оцеплена сосновыми лесами, создающими идеальную атмосферу для отдыха. Еще одно популярное побережье – Санта-Джулия, с бирюзовой водой и условиями для катания на водных лыжах и виндсерфинге. Кала Роса, с его редким розовым песком, тоже является излюбленным местом гостей. Кстати, многие путешественники арендуют яхты для прогулок.

Чтобы узнать больше об окрестностях, советуем поехать в город Бастия. Он известен старой гаванью и барочными церквями. Также рекомендуем отправиться в цитадель в Калви. Величественная крепость включает в себя исторические здания и музеи.

Апартаменты для двух человек обойдутся минимум в €1000 за 5 дней.

Сардиния, Италия

Остров знают благодаря уникальным археологическим памятникам. Пляжный сезон здесь длится с апреля по октябрь. Здесь располагаются 3 международных аэропорта. Кстати, из материковой Италии курсирует паром. Дорога на нем продлится около 6-8 часов. Лучшие отели находятся в северной части курорта. Один дом для отдыха со спальней, гостиной, ванной комнатой и кухней, за 5 ночей обойдется в €1260.

Самая известная набережная – Коста Смеральда. Она простирается на 56 км. Побережье может похвастаться изумрудной водой и белоснежным песком. Береговая линия Ла Пелоза находится на северо-западе. Море здесь настолько прозрачно, что напоминает тропические лагуны.

Обязательно поезжайте в древние каменные башни — Нураги. Их выстроили еще в 1500 году до нашей эры. Наиболее известный комплекс - Су-Нуракси-ди-Барумини. К слову, он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В столице можно увидеть средневековый замок, римский амфитеатр и собор Санта-Мария. В Старом городе Кастелло стоит полюбоваться потрясающими видами на залив.

Монако

От провинции веет атмосферой роскоши. Самый популярный пляж – Ларвотто, появившийся еще в 1960-х годах. Здесь преобладает мягкий песок и хрустально чистая вода. В этом районе находится известный клуб Sporting. В нем частенько организуют концерты мировых селебрити.

Кстати, в городе размещается казино Монте-Карло. Развлекательный комплекс также включает в себя оперу и офис Les Ballets de Monte-Carlo. Любителям спорта точно стоит посетить Гран-при Формулы 1.

Чтобы совместить отдых с культурной программой, рекомендуем отправиться во дворец принца Монако. В резиденции можно увидеть смену караула и побывать в части здания. Также советуем пойти в Сад экзотических растений, где растет множество кактусов.

Классический номер с двуспальной кроватью размера king-size за 5 ночей для 2 взрослых будет стоить от €2800. Комната Делюкс с видом на город – от €4000.

Комфортный и спокойный отдых или роскошный и атмосферный – выбирать вам.

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