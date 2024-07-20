Действительно ли Египет такой дешевый? Давайте считать

Эту страну считают одним из самых бюджетных вариантов отдыха. Но действительно ли более дешевые цены соответствуют качеству – читайте ниже.

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Проезд

Чтобы не тратить много времени на дорогу в большие города Польши, советуем выбирать аэропорты ближе к границе Украины. К примеру, 100 километров от Краковца находится городок Жешув. Оттуда можно отправиться в столицу Шарм-эль-Шейха за $741 в обе стороны с двумя пересадками. Такая дорога будет длиться 22 часа. Из Варшавы билет будет стоить $709 с 1 остановкой. Полет занимает около 15 часов. Чем дороже стоимость, тем меньше времени длится перелет.

Билеты из столицы Молдовы – Кишинев – обойдутся в $790 в обе стороны.

Имейте в виду, раннее бронирование является одним из самых эффективных способов сэкономить на авиабилетах. Следует проверять цены на разные даты, поскольку вылеты в будние дни намного дешевле. И, конечно, путешествия не в сезон тоже порадуют кошелек туриста.

Проживание

"О 5 звездных отелях лучше забыть", – так можно подумать, увидев их внешний вид. Однако не торопитесь с выводами, ведь ценовая политика и сервис Египта удовлетворит любого путешественника.

Вот, например, 5 дней в стандартном двухместном номере будут стоить от $509. Действует система "все включено" и бесплатное такси из аэропорта. Или комната с видом на бассейн и с завтраком обойдется в $389.

За номер-студию Делюкс придется заплатить $135 за пять ночей. Недалеко от береговой линии сезонное предложение – апартаменты с одной спальней, гостиной, кухней и ванной – стоят от $61. Рекомендуем следить за распродажами и акциями, ведь можно забронировать жилье по выгодной цене.

Питание

В большинстве случаев туристы остаются на приемах пищи в отелях. В заведениях есть широкий выбор блюд: от завтраков до ужина. Если все же захочется выйти за пределы комплекса, то обед в недорогом ресторане обойдется примерно в $3,2, чашка капучино – $1,54.

Обязательно попробуйте национальную кухню Египта: фул медамес (бобовое пюре с чесноком, лимонным соком и оливковым маслом), гину Домиати (мягкий белый сыр из буйволиного молока), супы Шорба (овощной на мясном бульоне, чечевичный), и конечно Кушари (паста, рис, нут, заправленные томатным соусом и специями).

В супермаркете стандартный набор продуктов обойдется в $3:

вода – $0,18;

молоко – $0,8;

хлеб – $0,51;

12 штук яиц – $1,1;

1 килограмм апельсинов – $0,41.

Транспорт

Один из самых популярных видов передвижения для местных жителей – поезд. Здесь есть множество железнодорожных служб, которые обеспечивают легкий доступ ко всем основным городам, включая Каир, Александрию, Луксор и Асуан.

Кстати, в Египте есть традиционная деревянная парусная лодка – фелюга, которую используют уже веками. Это необычный способ узнать немного больше об окраинах. Ее можно арендовать на несколько часов или даже дней. Частная поездка по реке Нил продолжительностью 2 часа обойдется в $24–$30. За одноразовый билет в автобусе придется заплатить $0,12, в такси – $0,32.

Развлечения

Страна фараонов подготовила для туристов немало интересных достопримечательностей. Обязательно посетите Некрополь Гизы. Комплекс пирамид располагается в 8 километрах от старого города в глубь пустыни. Сооружения возвели во время правления IV и VI династии. Билет – $10 для взрослых.

В Луксоре внимание путешественников привлекает Карнакский храм. С 1979 года святыня была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь находится 10 больших пилонов и аллея сфинксов. Вход – около $6 и $3,25 для студентов.

Чтобы узнать больше об истории страны, можно пойти в Национальный музей египетской цивилизации ($11,20). Здесь находится обширная коллекция артефактов.

Для любителей активного отдыха в Шарм-эль-Шейхе рекомендуем выбрать дайвинг-туры (от $30-$60), и снорклинг-туры (от $20). Сафари-поездка на джипах и квадроциклах по пустыне будет стоить от $25.

Общий бюджет

Отдых для двоих за пять дней обойдется примерно в $1,708:

авиаперелет – $1,107

проживание в улучшенном двухместном номере - $509

обеды в недорогом кафе - $35

ежедневный проезд на автобусе - $2,16

вход на территорию 3 достопримечательностей – $54,4

Конечно можно отдохнуть и гораздо дешевле. Для этого выбирайте отели, находящиеся чуть дальше от береговой линии, бронируйте все заранее и следите за появлением дешевых авиабилетов.

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