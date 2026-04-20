Самые недооцененные столицы Европы: топ 5 в 2026 году

Выбор направления для путешествия по Европе в 2026 году все чаще склоняется к городам, которые годами оставались в тени популярных мегаполисов вроде Парижа или Рима. Именно недооцененные столицы предлагают путешественникам глубокое погружение в настоящую жизнь регионов, от Балкан до Альп.

По версии издания Travel Off Path, эти локации сочетают в себе доступные цены, уникальную гастрономию и исторические наслоения различных цивилизаций. Вместо типичных туристических ловушек вы найдете здесь искреннее гостеприимство и уголки, где история пишется прямо сейчас.

Этот обзор поможет выбрать идеальный город для вашего следующего отпуска, где каждый шаг станет открытием.

Сараево, Босния и Герцеговина

Этот город называют административным сердцем Балкан, где в пределах нескольких кварталов сосуществуют разные религии и эпохи. Старый город Башчаршия погружает в атмосферу Османской империи с ее мечетями и восточными базарами, однако через пять минут ходьбы вы окажетесь среди неотических соборов и австро-венгерских проспектов.

Сараево хранит память о переломных моментах мировой истории – от Латинского моста, где началась Первая мировая война, до следов Боснийской войны 90-х годов на фасадах зданий.

Тирана, Албания

Албанская столица не поразит вас классическими средневековыми улочками, но она завораживает своей хаотичной и искренней атмосферой.

После десятилетий строгой коммунистической изоляции город превратился в смесь стеклянных небоскребов и "панелек", украшенных яркими муралами. Главной изюминкой является Пирамида Тираны – бывший музей диктатора, ставший местом для прогулок.

А также Bunk'Art – огромный подземный бункер, превращенный в музей жизни под режимом Ходжи.

Никосия, Кипр

Никосия является уникальным геополитическим феноменом, где город буквально разрезан пополам "Зеленой линией" ООН между греческой и турецкой общинами.

На главной улице Ледра расположен блокпост, где путешественники предъявляют паспорта, чтобы перейти из одной части города в другую. В южной части вас ждут православные церкви и европейские кафе, тогда как на севере воздух наполняется призывами муэдзинов и ароматами восточных рынков в старинных караван-сараях.

Берн, Швейцария

Несмотря на то, что многие считают столицей Цюрих, именно уютный Берн с населением около 133 000 человек является политическим центром страны.

Его историческое ядро внесено в список ЮНЕСКО благодаря идеально сохранившимся мощеным улицам, песчаным аркадам и башням с часами, например знаменитый Цитглогге. Река Ааре с бирюзовой водой и панорамы заснеженных альпийских вершин делают Берн одним из самых живописных городов Центральной Европы.

Загреб, Хорватия

В отличие от прибрежных Дубровника или Сплита, Загреб имеет выразительный центральноевропейский характер, что роднит его с Веной или Будапештом.

Верхний город (Горни Град) манит лабиринтами улочек и церковью Святого Марка с ее яркой черепичной крышей, а Нижний город поражает масштабными площадями и парками. Это культурная столица с насыщенной жизнью музеев и кафе, которую несправедливо обходят стороной туристы, спешащие на хорватские пляжи.

OBOZ.UA предлагает пять менее очевидных мест Европы, которые могут подарить интересный формат летнего путешествия.

