Запреты Карпат: за что и, какого размера штрафы можно получить во время отдыха

Уникальность Карпатского региона требует бережного отношения к его природным ресурсам и сокровищам. К сожалению, туризм не всегда является экологическим, а иногда просто разрушительным. Речь не просто об овертуризме (чрезмерном туризме), от которого уже пострадали Барселона, Австрия, Венеция, Дания, Нидерланды, Ирландия и другие города и целые страны. Дело в небрежном невежестве, когда туристы не хотят изучать регион и его правила, перед отдыхом.

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От грубых правонарушений в "общении с природой" страдает и самый красивый регион Украины – Карпатский край. Сегодня заповедные зоны Западной Украины терпят, не только природные катаклизмы, которые частично также являются результатом деятельности человека, еще и разрушение ракетами и шахедами, из–за вторжения России в Украину, а также из–за наплыва неосведомленных туристов в летний сезон.

Как сделать свой отдых в Карпатах экологичным и, чего точно не стоит делать, если не хотите получить штраф, рассказывает OBOZ.UA.

Не разжигайте костры в произвольных местах

Правило, которое туристы нарушают постоянно и регулярно. Летний сезон особенно опасен, сухой травы много и, даже оградив костер, есть большой шанс спровоцировать масштабный пожар, достаточно и маленькой искры. Все места, где можно разводить костры на Закарпатье обозначены специальными табличками, об обновлении которых заботится лесная охрана ежегодно. В случае нарушения правила туристов будет ждать штраф до 4 590 грн и возмещение ущерба, в случае пожара.

Не во всех горных реках и озерах можно купаться

Это правило защищает, не только человеческую жизнь. Горные реки могут быть очень стремительные и опасные. Однако, запрет купания в некоторых водоемах оберегает природу, а не человека. Озера, которые находятся в заповедных зонах под охраной – купаясь в них человек нарушает естественный баланс уникального водоема и экосистему.

Уже не говоря о таких правонарушениях как: мытье посуды в водоемах, мытье тела с добавлением химических средств или стирки одежды. Сегодня за такие правонарушения, в Карпатах можно получить штраф в среднем до 2 000 грн, за повторное правонарушение значительно больше.

Под запретом купания:

Озеро Синевир;

Озеро Несамовитое;

Озеро Брескул;

Все водоемы на территории заповедников.

Джипинг, квадроциклы – "разрушители" Карпат

Особенно опасны нелегальные туры, которые предлагают экскурсии на джипах и квадроциклах. Такие горе–туроператоры катают людей запрещенными тропами, или просто посреди леса, приводя к уничтожению редких видов растений, разрушению домов животных и разрушению верхней поверхности почв. Если уж так хочется испытать экстремальные четырехколесные туры, стоит убедиться, что туроператор делает это легально, катая по обустроенным трассам и разрешенным маршрутам. Если же локацией для экскурсии является заповедная зона, стоит отказаться и не поддерживать правонарушителей. На сегодня, штраф может составлять до 510 грн и денежная компенсация в размере причиненного ущерба (высчитывается для каждого отдельно и могут достигать 9 000 грн).

Оставляйте мусор только в специально отведенных контейнерах

Это правило должно выполняться, даже если это будет означать тянуть на себе мусор несколько километров. Окурки, не только приводят к загрязнению окружающей среды, но и могут вызвать масштабный пожар, пластик отравляет почву, подземные воды и, как следствие, реки и озера, от которых напрямую зависит чистота питьевой воды. Сжигание мусора также является правонарушением и негативным вмешательством в экологию. Стоимость штрафов может составлять от 340 грн до 1 700 грн.

Вырубка веток и деревьев для разведения костра

Карпатский край борется, как с крупными застройщиками, так и с мелкими правонарушителями, которые вырубают краснокнижные деревья для костра, строительства палаток и тому подобное. Таких воров наказывают штрафами от 510 до 1020 грн. По вырубке деревьев в большом объеме, компаниями–застройщиками, штрафы могут достигать 170 000 грн, или сроком ограничения свободы от 3 до 5 лет.

Напомним, что в этом году, в апреле, был принят новый законопроект №11309, который предусматривает новые экологические ограничения и размеры штрафов за правонарушения на территории заповедных зон Украины. За его принятие проголосовало 234 нардепа. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению.

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