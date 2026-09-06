Самое загадочное море на планете не имеет берега: где оно находится

Во время трансатлантических авиаперелетов или океанских круизов пассажиры зачастую даже не догадываются, что пересекают самый загадочный водный объект на нашей планете. Саргассово море отличается от всех других водоёмов тем, что оно полностью лишено береговой линии, песчаных пляжей или прилегающих континентов.

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Этот невидимый природный резервуар расположен в открытых водах Атлантики примерно в 950 километрах к востоку от побережья Флориды. Большинство людей регулярно проплывает через эту территорию, даже не подозревая о её существовании, ведь единственным близким сухопутным ориентиром поблизости являются Бермудские острова, отмечает NDTV Travel.

Вместо привычных скал или песчаных берегов границы этого гигантского водоема формируют четыре мощных и постоянно движущихся океанических течения. Западную границу удерживает Гольфстрим, с севера море подпирает Североатлантическое течение, с востока – Канарское, а с юга его ограничивает Североатлантическое экваториальное течение. Благодаря этой естественной циркуляции водная масса площадью около 3 миллионов квадратных километров сохраняет свою целостность в самом центре океана.

Площадь этой невидимой акватории достигает 1100 километров в ширину и около 3200 километров в длину при средней глубине около 5000 метров. Вода здесь отличается невероятной прозрачностью с видимостью вглубь до 61 метра, а её поверхность остается очень теплой – от 18 до 28 °C.

В прошлые века эта зона затишья вызывала у моряков настоящий ужас из-за полного отсутствия ветра и абсолютно зеркальной глади воды. Во время своей знаменитой экспедиции 1492 года Христофор Колумб и его команда опасались, что их парусники навсегда застрянут посреди бескрайнего океанического штиля.

Сегодня же эта уникальная природная тишина играет на руку путешественникам, обеспечивая чрезвычайно мягкое и плавное плавание современных пассажирских лайнеров.

Саргассово море остается ярким напоминанием, что самые удивительные уголки Земли иногда созданы не как конечные пункты назначения, а как удивительные тайны, мимо которых мы проходим во время путешествия.

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