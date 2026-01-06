Самое солнечное направление Европы: куда поехать в незабываемый зимний отпуск

Для солнца и тепла в зимний сезон не обязательно лететь на другой конец света. Даже в разгар зимы в Европе есть направления, где можно гулять без курток и наслаждаться мягким климатом.

Одно из таких направлений уверенно возглавляет рейтинги уже не первый год. Речь идет об острове, который называют самой солнечной зимней локацией континента, информирует издание Express.

Остров Тенерифе официально признан самым солнечным зимним направлением Европы. По данным туристических исследований, зимой здесь фиксируют более 850 часов солнечного света, что делает остров абсолютным лидером среди европейских курортов.

Тенерифе отличается стабильной температурой около +20...+21 °C в январе и феврале. Хотя температура океана зимой не всегда подходит для купания, она идеальна для долгих прогулок по побережью. Известные пляжи Playa de las Vistas и Playa de las Teresitas, которые летом переполнены туристами, зимой становятся значительно спокойнее.

Для тех, кто ищет нестандартные впечатления, стоит обратить внимание на Playa Jardín – пляж с черным вулканическим песком, который выглядит особенно эффектно на зимнем солнце.

Еще одно преимущество зимнего Тенерифе – комфорт для путешествий и прогулок. Здесь не настолько жарко, чтобы приходилось вставать на рассвете или прятаться от солнца. Именно поэтому зима – отличное время для посещения Национального парка Тейде с его вулканическими пейзажами или многочисленных ботанических садов острова.

Любители природы также оценят зимний сезон наблюдения за китами. С ноября по май у побережья Тенерифе часто появляются эти величественные морские обитатели.

Несмотря на то что зима считается низким сезоном, большинство отелей и ресторанов на Тенерифе остаются открытыми. Здесь нет летних толп, но и ощущения "мертвого курорта" тоже не возникает. В то же время стоит учесть: большие клубы и бары часто закрыты до весны, поэтому зимний Тенерифе – это о расслабленном, неторопливом отдыхе, а не о шумных тусовках.

Если же хочется альтернатив, Испания в целом остается лидером по количеству солнечных зимних направлений. Восемь из десяти самых солнечных городов Европы расположены именно здесь. В список также вошли несколько итальянских городов.

Самые солнечные направления Европы:

Тенерифе, Испания; Альмерия, Испания; Картахена, Испания; Мурсия, Испания; Таррагона, Испания; Валенсия, Испания; Валенсия, Испания; Турин, Италия; Барселона, Испания; Барселона, Испания Катания, Италия; Малага, Испания.

