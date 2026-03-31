Сальвадор вдруг стал хитом среди туристов: чем интересна страна

Алина Милсент
Путешествия
3 минуты
117
Сальвадор вдруг стал хитом среди туристов: чем интересна страна

Еще несколько лет назад Сальвадор вряд ли кто-то назвал бы страной мечты для путешествия. Название ассоциировалось не с пляжами, вулканами или колониальными городами, а с бандами, насилием и тревожными новостями. Но теперь ситуация резко изменилась, и это небольшое центральноамериканское направление стремительно набирает популярность.

Сальвадор переживает туристический бум, что еще недавно казалось почти невозможным. Почему стоит посетить эту страну, рассказало издание Travel off Path.

Сальвадор вдруг стал хитом среди туристов: чем интересна страна

Еще 5-6 лет назад Сальвадор имел репутацию одной из самых опасных стран мира из-за высокого уровня убийств, городского насилия, контроля банд над отдельными районами.

Но теперь страна переживает поразительную трансформацию и постепенно превращается в место, куда массово едут туристы. Сальвадор уже принял более 815 тысяч гостей с начала года и ставит перед собой очень амбициозную цель – выйти на 4,2 миллиона посетителей к декабрю 2026 года.

Это особенно показательно, если вспомнить, что в 2019 году страну посещали примерно 1,3 миллиона человек в год, причем значительную часть этого потока составляли не классические туристы, а сальвадорцы, которые возвращались домой, или деловые путешественники.

Главной причиной такого поворота стал жесткий курс властей на борьбу с преступностью. Президент Наиб Букеле, фигура противоречивая, но безусловно решительная, провел масштабное подавление насильственной преступности, посадил около одного процента населения, запустил план территориального контроля и вложил большие средства в инфраструктуру.

Сальвадор вдруг стал хитом среди туристов: чем интересна страна

Речь идет о дорогах, мостах, общественных пространствах, обновлении крупнейшего аэропорта страны и реконструкции исторического центра столицы.

Результат оказался очень заметным. Если в 2019 году уровень убийств в стране составлял 38 на 100 тысяч населения, то в 2025 году он упал примерно до 1,3. На практике это означает значительное сокращение нападений, ограблений и уличного насилия.

Отдельная история – столица страны. Сан-Сальвадор, который раньше вряд ли воспринимался как место для городского путешествия, теперь активно меняется. Его исторический центр обновляют, появляются пешеходные зоны, вымощенные улицы с фонарями, реконструированы общественные пространства и улучшена инфраструктура.

Вдоль тихоокеанского побережья простираются пляжи с золотым и черным вулканическим песком, а рядом с ними живут серферские городки, которые все больше привлекают иностранцев.

Сальвадор вдруг стал хитом среди туристов: чем интересна страна

Одним из главных прибрежных центров сегодня является Ла-Либертад. Именно здесь расположены известные серф-споты, в частности Пунта-Рока с ее длинными волнами, а также Эль-Тунко – один из самых красивых пляжей страны. К этому добавляется непринужденная атмосфера рыбацкого городка, которая делает место еще более привлекательным.

Сальвадор вдруг стал хитом среди туристов: чем интересна страна

Вулкан Санта-Ана, или Иламатепек, поражает видами кратера и лагуной в самом центре. Исалько, менее исследованный, известен пейзажами с джунглями и кофейными плантациями.

Сальвадор вдруг стал хитом среди туристов: чем интересна страна

Неподалеку от столицы расположен Эль-Бокерон – еще одна вулканическая точка с эффектными панорамами. А национальный парк Серро-Верде предлагает именно ту природу, ради которой путешественники едут в этот регион: облачные леса, извилистые тропы, виды на несколько вулканов.

Еще одна жемчужина страны – город Санта-Ана, который часто называют самым красивым в Сальвадоре. Он расположен вблизи природных маршрутов, поэтому легко сочетается с поездкой в парк или вулканов. Город отличается готическим собором, одним из крупнейших в Центральной Америке, а также колониальным центром с яркими площадями, старыми зданиями и мощеными улицами.

