Сальвадор вдруг стал хитом среди туристов: чем интересна страна

Еще несколько лет назад Сальвадор вряд ли кто-то назвал бы страной мечты для путешествия. Название ассоциировалось не с пляжами, вулканами или колониальными городами, а с бандами, насилием и тревожными новостями. Но теперь ситуация резко изменилась, и это небольшое центральноамериканское направление стремительно набирает популярность.

Сальвадор переживает туристический бум, что еще недавно казалось почти невозможным. Почему стоит посетить эту страну, рассказало издание Travel off Path.

Еще 5-6 лет назад Сальвадор имел репутацию одной из самых опасных стран мира из-за высокого уровня убийств, городского насилия, контроля банд над отдельными районами.

Но теперь страна переживает поразительную трансформацию и постепенно превращается в место, куда массово едут туристы. Сальвадор уже принял более 815 тысяч гостей с начала года и ставит перед собой очень амбициозную цель – выйти на 4,2 миллиона посетителей к декабрю 2026 года.

Это особенно показательно, если вспомнить, что в 2019 году страну посещали примерно 1,3 миллиона человек в год, причем значительную часть этого потока составляли не классические туристы, а сальвадорцы, которые возвращались домой, или деловые путешественники.

Главной причиной такого поворота стал жесткий курс властей на борьбу с преступностью. Президент Наиб Букеле, фигура противоречивая, но безусловно решительная, провел масштабное подавление насильственной преступности, посадил около одного процента населения, запустил план территориального контроля и вложил большие средства в инфраструктуру.

Речь идет о дорогах, мостах, общественных пространствах, обновлении крупнейшего аэропорта страны и реконструкции исторического центра столицы.

Результат оказался очень заметным. Если в 2019 году уровень убийств в стране составлял 38 на 100 тысяч населения, то в 2025 году он упал примерно до 1,3. На практике это означает значительное сокращение нападений, ограблений и уличного насилия.

Отдельная история – столица страны. Сан-Сальвадор, который раньше вряд ли воспринимался как место для городского путешествия, теперь активно меняется. Его исторический центр обновляют, появляются пешеходные зоны, вымощенные улицы с фонарями, реконструированы общественные пространства и улучшена инфраструктура.

Вдоль тихоокеанского побережья простираются пляжи с золотым и черным вулканическим песком, а рядом с ними живут серферские городки, которые все больше привлекают иностранцев.

Одним из главных прибрежных центров сегодня является Ла-Либертад. Именно здесь расположены известные серф-споты, в частности Пунта-Рока с ее длинными волнами, а также Эль-Тунко – один из самых красивых пляжей страны. К этому добавляется непринужденная атмосфера рыбацкого городка, которая делает место еще более привлекательным.

Вулкан Санта-Ана, или Иламатепек, поражает видами кратера и лагуной в самом центре. Исалько, менее исследованный, известен пейзажами с джунглями и кофейными плантациями.

Неподалеку от столицы расположен Эль-Бокерон – еще одна вулканическая точка с эффектными панорамами. А национальный парк Серро-Верде предлагает именно ту природу, ради которой путешественники едут в этот регион: облачные леса, извилистые тропы, виды на несколько вулканов.

Еще одна жемчужина страны – город Санта-Ана, который часто называют самым красивым в Сальвадоре. Он расположен вблизи природных маршрутов, поэтому легко сочетается с поездкой в парк или вулканов. Город отличается готическим собором, одним из крупнейших в Центральной Америке, а также колониальным центром с яркими площадями, старыми зданиями и мощеными улицами.

