5 из 10 самых загрязненных городов Европы расположены в одной стране: где именно

Европа остается одним из наиболее исследованных регионов мира по качеству воздуха, однако даже здесь ситуация далека от безопасной. Новый отчет показал, что лишь несколько европейских стран соответствуют рекомендациям ВОЗ по уровню мелкодисперсной пыли PM2,5.

В то же время среди наиболее загрязненных городов континента особенно резко выделяется одна страна, которая заняла сразу половину мест в первой десятке антирейтинга. Речь идет о населенных пунктах, где среднегодовой уровень загрязнения в разы превышает безопасные показатели. Детали информирует Euronews.

Согласно отчету IQAir World Air Quality Report 2025, в 2025 году только три страны Европы соответствовали рекомендациям ВОЗ по безопасному уровню PM2,5. Речь идет об Эстонии, Исландии и Андорре. Всего в исследовании проанализировали 2303 города в 43 странах Европы, и только 104 города смогли соответствовать безопасному порогу для мелкодисперсной пыли.

Самый чистый воздух, как говорится в отчете, имеют города Финляндии. Именно эта страна возглавила рейтинг по количеству населенных пунктов, где уровень PM2,5 остается ниже ориентира ВОЗ. Но если на одной стороне рейтинга доминирует Финляндия, то на другой больше всего отличается Турция.

Именно Турция стала страной, в которой расположены 5 из 10 наиболее загрязненных городов Европы. Более того, именно турецкие города заняли первые два места в антирейтинге. Худшая ситуация зафиксирована в Игдыре, где средний уровень PM2,5 в 2025 году составил 64,4 мкг/м³. Второе место заняла Бука с показателем 51,5 мкг/м³. Также в десятку попали еще три города Турции – Гёдекли на четвертом месте, Конья на шестом и Дюздже на восьмом.

Кроме Турции, в десятке самых загрязненных городов оказались населенные пункты из Сербии и Боснии и Герцеговины. Новый Пазар в Сербии стал третьим с показателем 34,1 мкг/м³. В Боснии и Герцеговине в список вошли Приедор на пятом месте, Горажде на седьмом и Грачаница на девятом. Десятку замыкает сербский Чачак.

Среди наиболее загрязненных стран Европы в отчете также названы Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Турция, Молдова, Румыния, Черногория и Польша. В этих странах зафиксировали среднегодовую концентрацию PM2,5 выше 15 мкг/м³, тогда как безопасным уровнем ВОЗ считает 5 мкг/м³.

Причины такой ситуации в большинстве случаев сходны. Прежде всего речь идет об использовании ископаемого топлива, интенсивном автомобильном движении, промышленных выбросах, а также отоплении углем и дровами в быту. Дополнительно ситуацию осложняют погодные условия и рельеф, из-за которых вредные частицы дольше задерживаются у земли.

На противоположной стороне рейтинга оказалась Финляндия, которая заняла сразу половину мест в списке городов с самым чистым воздухом. Самый низкий уровень PM2,5 зафиксировали на острове Утьо – всего 1,3 мкг/м³. В десятку самых чистых также вошли финские Муонио, Киттиля, Рануа и Нивала. Кроме Финляндии, в список попали Сандгерди и Аульфтанес в Исландии, Бредкелен в Швеции и Фару в Португалии.

Специалисты напоминают, что PM2,5 является особо опасным видом загрязнения, ведь эти частицы настолько мелкие, что могут проникать глубоко в легкие и даже в кровь. Их связывают с болезнями дыхательной системы, сердечно-сосудистыми нарушениями и другими долговременными рисками для здоровья.

Чтобы уменьшить влияние загрязненного воздуха, в периоды высоких показателей советуют следить за качеством воздуха в реальном времени, меньше находиться на улице, держать окна закрытыми, пользоваться очистителями воздуха, а при необходимости – носить маску типа KN95. Впрочем, даже такие меры не меняют главного вывода: для части европейских городов проблема грязного воздуха остается крайне серьезной.

