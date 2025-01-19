Традиции Закарпатья: куда поехать, чтобы сполна погрузиться в атмосферу

Уникальный регион Украины, где на протяжении веков формировались самобытные обычаи. От бетлегемов до вкусной кути, от колядок до зажженного дидуха – здесь каждый уголок дышит чудом. Сегодня рассказываем, где можно ощутить дух украинских новогодне-рождественских празднований.

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Колочава

Село находится в Хустском районе Закарпатской области на территории Национального природного парка "Синевир".

Рекомендуем сходить в музей архитектуры и быта "Старое село". Его открыли в 2007 году.

На территории комплекса воссоздали село древней Верховины. Здесь разместили более 20 домов, которые принадлежали овцеводам, лесорубам, беднякам и кулакам.

Путешественники могут посетить тематические экскурсии, где узнают больше об обычаях бывших жителей. А еще увидят кузницу, жилище 1856-го года, пилорамы, церковноприходскую школу, еврейскую корчму, синагогу и многое другое.

Также советуем прогуляться к "Колочавской узкоколейке". Ее заложили в XIX веке. Здесь стоит старый паровоз Гр-286.

Ужгород

Располагается на реке Уж у подножия Украинских Карпат.

Сначала сходите в музей-скансен архитектуры и быта на южном склоне Замковой горы. Комплекс открыли в 1970 году. Его площадь составляет 5,5 гектаров.

Экспозиция музея соответствует географии Закарпатья. От западной до восточной части представлены жилые дома и хозяйства культуры долинян, а также этнографических групп – лемков, бойков и гуцулов. Кроме того, можно осмотреть усадьбы венгерского и румынского населения.

Путешественники могут посетить кузницу, школу, колокольню, церковь 1777-го, корчму и мельницу.

Рахов

Находится на Гуцульщине на высоте 430 метров над уровнем моря.

Советуем посетить музей гуцульской бринзы. Туристы побывают на настоящем овцеводческом хозяйстве и мастер-классе по приготовлению традиционного кулиша с овечьим сыром.

Помимо этого посетителям предлагают интерактивный тур в очках виртуальной реальности.

Рекомендуем одеть закарпатскую одежду и попытаться поиграть на трембите.

Также посетите храм Святого Иоанна Непомуцкого, где еще с 1782 года правят рождественские богослужения. Святыню считают одним из древнейших местных сооружений.

Поляница

Находится в Ивано-Франковской области практически на границе Закарпатской.

За настоящей рождественской атмосферой направляйтесь в Гуцул Ленд – комплекс многовековых деревянных домов с ремесленными мастерскими.

Туристы побывают в жилище, которому более 200 лет. Здесь можно попробовать смолоть муку, поработать на ткацком станке и увидеть процесс приготовления сыра.

В этнографическом парке представлены неповторимые образцы народной деревянной архитектуры XIX – начала XX веков. Среди этих экспонатов особое место занимает один из старейших памятников – традиционный сельский дом 1860-1880-х.

А еще есть зоопарк с баранами, овцами, козами и шотландскими коровами. Животных можно не только покормить, но и погладить.

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