В канун Рождества: локации Закарпатья, где стоит побывать зимой

В праздничное время у многих появляется желание поехать туда, где можно ощутить сказочную атмосферу. Снежные вершины, высокие елки и яркие декорации — вот что требует наш "организм". И хотя в последние годы в украинских городах снега выпадает немного, есть места, где уже с ноября его достаточно. Куда же отправиться за рождественским настроением – рассказываем ниже.

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Ужгород

Располагается на реке Уж у подножия Украинских Карпат. Сначала советуем посетить Парад Николайчиков. Это торжество основали в 1993 году. Сотни мужчин, женщин и детей одеваются в красные костюмы и прогуливаются по Старому городу. Маршрут начинается с площади Шандора Петефи и идет на Театральную, Почтовую и Народную. Затем толпа направляется к облгосадминистрации и детской больницы. Шествие сопровождается новогодними песнями и звонами. Далее отправьтесь к стадиону "Авангард". Каждый год здесь обустраивают каток "Ice Land". Также есть тюбинг и разнообразные аттракционы. А еще посетите Ужгородский замок. Это фортификационное сооружение построили ориентировочно в IX веке. С 1947 года здесь начал работать краеведческий музей, в котором находится наибольшее собрание экспонатов истории, этнографии и культуры Закарпатья. Туристам предложат посетить отделы природы и археологии, а также осмотреть старинные музыкальные инструменты разных видов: ударные, струнные, духовые и механические.

Драгобрат

Самый высокий горнолыжный курорт в Украинских Карпатах. Полонина располагается на высоте около 1300-1700 метров над уровнем моря у подножия гор Стиг (1701) и Близницы (1882). Сезон катания начинается в ноябре и продолжается до середины мая. Система вебкамер помогает наблюдать за актуальным состоянием погоды и очередей к подъемникам.

Общая протяженность трасс простирается на 10 километров. Есть более 20 маршрутов разной степени сложности. Поэтому сюда приезжают как начинающие, так и профессионалы.

Также построили более 12 подъемников: бугельные, мультилифты и кресельные.

Опытные инструкторы помогают путешественникам быстро и безопасно освоить основы лыжного спорта или усовершенствовать свои навыки. Они проводят как индивидуальные, так и групповые занятия.

Днем туристы смогут наслаждаться турами на ратраках, катанием на квадроциклах, снегоходах или пешими прогулками с невероятными видами на Говерлу и Петрос. Вечерами советуем отдохнуть в финской сауне или развлечься в игровой комнате с бильярдом и настольным теннисом.

Синевир

Самое глубокое и высокогорное озеро Украины. Находится на высоте 989 метров над уровнем моря и входит в состав Национального природного парка "Синевир".

Аттракция образовалась после землетрясения более 10 000 лет назад. Озеро характеризуется чистой и прозрачной водой при максимальной температуре до +13°С. В водоеме водятся три вида форели: озерная, радужная и ручьевая.

Существует легенда о несчастливой любви молодой пары. Дочь графа Синь любила пастуха Вира. При определенных обстоятельствах парня убили на этом месте, а слезы девушки образовали "Морской глаз".

Зимой здесь часто устраивают фотосессии, ведь локация превращается в настоящее ледяное королевство.

Недалеко располагается колыба, где можно отведать традиционный бограч или банош. Также предлагаем отправиться на прогулку на лошадям.

Берегово

Располагается в пределах Закарпатской низменности у подножия островных вулканических гор. Город славится уникальными термальными водами.

Лечебные источники региона улучшают работу опорно-двигательного аппарата, оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы и оказывают косметологический эффект.

Туристы могут посетить соляные комнаты, бани и SPA-процедуры, а также согреться в бассейнах под открытым небом. Температура воды охлаждается до +30°С. Поэтому можно отдыхать как летом, так и зимой.

Также советуем посетить Старый винный подвал – небольшого семейного хозяйства. Аттракцию считают самым ценным памятником Берегово. Поговаривают, что она сохранилась с XVII века. Существует легенда, что подземелье построили пленные турки. Здесь путешественники узнают о культуре употребления напитка, научатся отличать его от подделки и продегустируют несколько сортов.

Откладывайте все сомнения и скорее отправляйтесь навстречу празднику!

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