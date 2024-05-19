Рай в шалаше: какие украинские локации стоит посетить в начале лета

Зимние месяцы, как и морозные дни, позади. Солнце становится все ближе, и мы постепенно вытаскиваем легкую одежду из дальних полок шкафа. В это время люди, как медведи после спячки, стремятся выйти из своих домов и выбраться на природу. Куда планировать маршрут — сейчас расскажем.

Бакота

Затопленное село в Украине. Удивительный край, занимающий площадь 1590 гектаров. Местный микроклимат метеорологи сравнивают с Ялтинским, а озелененные склоны напоминают ландшафты Норвегии.

Поездка из Львова на автомобиле займет около 6 часов, из Киева — 7. Из Хмельницкого ходит автобус в соседние поселения — Гораевку и Старую Ушицу. Дальше – пешком. Придется преодолеть около 16 километров.

Шацкие озера

Природный комплекс находится на Волыни. На его территории сосредоточено множество представителей флоры и фауны, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Здесь туристы найдут солнечные пляжи, смогут порыбачить и поплавать на каяках. В некоторых палаточных городках есть бесплатный душ и туалет.

Буцкий каньон

Находится в Уманском районе Черкасской области. Высота скал достигает 30 метров, а ширина – 100. Здесь разбросаны водопады, пещеры и источники. Чаще сюда едут, чтобы познакомиться с богатым растительным и животным миром. На территории есть несколько кемпингов и усадеб.

Добраться можно автобусом из Жашкова или Черкасс.

Голубые озера

Искусственные водохранилища расположились в 4 километрах к западу от города Славута. Образовались на территории песчаных карьеров. Отличное место для рыбалки, ведь здесь водятся: щука, карась, окунь, карп и раки.

Вершины Закарпатья

Чаще всего путешественники выбирают походы в горы. Они вызывают у них чувство свободы и легкости. Невероятные виды, которые, кажется, сошли с полотен известных художников.

Говерла – самая высокая точка в Украине. Останавливаться с ночевкой лучше на холмах или у подножия, ближе к лесу и источникам.

Поп Иван может похвастаться каменистыми склонами и водоемами. Кстати, это территория национального природного парка.

может похвастаться каменистыми склонами и водоемами. Кстати, это территория национального природного парка. Петрос — вершина, которую выбирают туристы для того, чтоб полюбоваться рассветом.

— вершина, которую выбирают туристы для того, чтоб полюбоваться рассветом. Синяк — сюда легче всего добраться. Известный удивительными пейзажами и зарослями. Сюда стоит заехать, чтобы собрать грибы и ягоды.

— сюда легче всего добраться. Известный удивительными пейзажами и зарослями. Сюда стоит заехать, чтобы собрать грибы и ягоды. Гемба – вершина имеет форму изогнутого полумесяца. Славится холмами с черничниками.

Как подготовиться к походу:

Маршрут. Выбирайте соответствующий опыту и физической подготовке. Важно знать свои возможности, ведь некоторые пути могут показаться сложнее других. Убедитесь, что разрешено ставить шатер в местах, которые планируете посетить. Перед походом узнайте больше о локации. Это поможет лучше подготовиться к возможным опасностям. К примеру, преодолеть трудности управления либо обойти диких животных.

Снаряжение. Палатка должна соответствовать количеству людей и погодным условиям. Берите теплый спальный мешок, ведь ночью температура значительно ниже. Не забудьте прихватить каримат. Он обеспечит комфорт во время сна, а еще защитит от холодной и жесткой земли.

Предпочитайте горные рюкзаки. Они изготовлены из высокопрочных материалов, обладающих высокой износостойкостью к проколам и разрывам. А еще есть специально разработанная система нагрузки, чтобы равномерно распределять вес. Также не забывайте о дождевике, головном уборе и обуви, не пропускающей воду.

Возьмите аптечку с необходимыми медикаментами и достаточно пищи. Продукты должны легко перевариваться. К примеру: энергетические батончики, орехи, сухофрукты, снеки, сухие супы и крупы.

Также понадобится посуда, котелок и горелка. Карта, компас, GPS-навигатор – тоже пригодятся. Перед тем, как отправиться в путешествие, сообщите близким о вашем пути и ожидаемом времени возвращения.

Кому подходит такой вид отдыха:

ценителям природы и активным выходным;

путешественникам с ограниченным бюджетом – это гораздо дешевле, чем ночь в отеле;

семьям с детьми, желающими побыть на свежем воздухе;

тем, кто увлекается историей и традициями Карпат;

тем, кто убегает от городской суеты.

Планируйте дату в календаре, подготовьте список необходимых вещей и пригласите друзей. Айда за незабываемыми впечатлениями!

Важно! Берегите окружающую среду, оставляйте место вашего пребывания чистым.

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