Рай для гурманов: назван самый 'вкусный' город Европы

Кулинарные впечатления – далеко не последний фактор, который учитывают туристы, когда выбирают место для проведения отпуска. И в последние годы гастрономический туризм в Европе стремительно растет – люди путешествуют в пределах своей родины и едут за границу, чтобы попробовать что-то интересное.

В то время как Франция манит своими багетами, круассанами и супами, а Италия – пиццей и пастой, один город, который эксперты называют самым вкусным в Европе, остается неизведанной территорией. Как пишет издание Daily Mail, этим городом является Ираклион на греческом острове Крит. Здесь подают действительно аутентичные блюда, а рестораны не так сильно забиты посетителями,

Исследование, по результатам которого Ираклион получил титул кулинарной столицы Европы, включало 5000 ресторанов в 125 европейских городах. Авторы работы проанализировали отзывы об этих заведениях в Google и обращали внимание на те, где в которых посетители оценивали еду как "аутентичную". Эти данные соединили с данными о туристическом потоке, чтобы выявить скрытые популярные места с традиционной, неподвластной кухней времени.

Ираклион известен во всем мире своей традиционной и вкусной кухней и в 2023 году стал городом гастрономии ЮНЕСКО. Победительница конкурса "Мастершеф" из Великобритании Ирине Цорцоглу поделилась своими лучшими советами о том, как попробовать настоящую греческую кухню в Ираклионе. В частности она посоветовала заказать бугацу – сырный пирог с сахаром и корицей. И непременно попробовать местные рыбные блюда. Также обязательными блюдами этническая гречанка назвала дакос (ячменные сухари с помидорами и сыром фета) и фаву (пюре из колотых желтых бобов, с оливковым маслом).

В пятерку аутентичных кулинарных столиц, кроме Ираклиона вошли также:

Салоники, Греция;

Вила-Нова-ди-Гайя, Португалия;

Каламата, Греция;

Пула, Хорватия.

Ирине Цорцоглу также дала несколько советов, как отличить ресторан аутентичной кухни от адаптированного под туристов. В меню, кроме самых известных блюд (для Греции это греческий салат, мусака, сувлаки и т.д.) должно быть как можно больше других блюд. Общие описания и стоковые фотографии в меню также выдают туристическое место с адаптированной кухней.

