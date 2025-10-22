В Германии назвали самый красивый старый город: чем уникален. Фото

Германия славится красивыми и хорошо сохранившимися историческими центрами своих небольших городов. Туристы со всего мира съезжаются, чтобы ощутить настоящую атмосферу Средневековья в этих уголках аутентичной архитектурной красоты.

Эксперты по туризму регулярно составляют списки самых красивых таких городов и городков. Туда, например, попадают Ротенбург-об-дер-Таубер и Моншау, Мерсбург и Кохем, Динкельсбюль и Ньордлинген. Но, как пишет Deutsche Welle, в 2025 году это звание получил небольшой уютный и живописный курорт в земле Баден-Вюртемберг.

Титул достался городку Бад-Вимпфен (Bad Wimpfen), который стоит в долине долине реки Неккар недалеко от Хайльброна, если идти вниз по течению в сторону Гейдельберга. Недавно он получил награду от популярного туристического издания Travelbook - "Travelbook-Award 2025", победив в категории "Самый красивый Старый город в Германии". В финальном голосовании среди читателей Бад-Вимпфен обошел своих конкурентов – Вецлар, Айзенах, Фленсбург и Зост.

Несмотря на то, что здесь живет чуть более 7 тысяч человек, городок может похвастаться огромным количеством древних памятников. В XI-XIII веках здесь находилась крупнейшая к северу от Альп императорская резиденция – королевский пфальц.

Первое письменное упоминание о Бад-Вимпфен датируется 829 годом, а в конце XIX века его посетил американский писатель Марк Твен. И был так поражен его красотой, что упомянул городок в своем произведении "Пешком по Европе". Хотя отозвался несколько неоднозначно, назвав городок живописным, но одновременно убогим и грязным.

Сейчас в центре Бад-Вимпфена можно полюбоваться ухоженными каменными домиками, которым более 500 лет. А еще посетить смотровую площадку на башне королевского пфальца, которой почти 1000 лет.

С XIII века город украшает готический храм. Сейчас здесь действует евангелическая церковь. Сюда можно зайти, чтобы полюбоваться настенными росписями XIV века и алтарем, который построили в 1519 году.

Еще более старым является Рыцарский храм. Первую церковь здесь заложили около 600 года нашей эры. Но впоследствии на его месте возвели большое каменное сооружение в стиле ранней немецкой готики. Такой вид он имеет до сих пор.

