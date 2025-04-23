Пять ошибок, которые совершают туристы при посадке на самолет

Пассажиры часто допускают ошибки во время посадки на самолет. Этим они могут не только заставить нервничать персонал и других пассажиров, но даже задержать рейс.

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Так, некоторые путешественники чересур долго достают документы, а другие создают излишний шум. О пяти распространенных ошибках при посадке на борт и о том, как не оказаться таким пассажиром, читайте в материале OBOZ.UA.

Суета с проездными документами при посадке на самолет

Ничто так не замедляет процесс посадки, как неподготовленные пассажиры, поэтому лучший совет – держать в руках посадочный талон и паспорт открытыми на странице с фото.

Если же билет находится в телефоне, будьте готовы отсканировать его, показав вместе с удостоверением личности.

Если каждый пассажир рейса из 150 человек потратил по пять секунд на возню с документами, это составит почти 15 минут потерянного времени.

Персонал также хочет, чтобы пассажиры скорее покинули зону выхода на посадку и оказались в самолете, так что вы можете помочь им сделать это, говорит Жюли Руссо, бывшая агент по регистрации и вылету в авиакомпании.

Видео, музыка и звонки на полной громкости

В последнее время многие стали принимать телефонные звонки, слушать музыку и смотреть видео без наушников на полной громкости в общественных местах. Вряд ли кто-то хочет слушать это, поэтому, ждете ли вы выхода на посадку или уже находитесь на борту, лучше использовать наушники.

Это сохранит вашу конфиденциальность и будет полезным для всех в и без того шумном аэропорту.

Слишком много ручной клади

На рейсах, заполненных более чем на 80%, персоналу часто приходится просить пассажиров сдать ручную кладь у выхода на посадку, чтобы предотвратить ситуацию, когда верхние багажные полки полностью заполняются до того, как все сели, и багаж приходится проверять в последнюю минуту, ​​в конечном итоге задерживая рейс.

Пространство на багажных полках не рассчитано на одну ручную кладь на каждое место, поэтому многие авиакомпании ввели базовые тарифы с более строгими правилами провоза багажа.

Поэтому важно перед поездкой проверить ограничения по размеру и нормы провоза багажа для выбранной авиакомпании и тарифа билета.

В большинстве случаев разрешается провозить одну ручную кладь и одну сумку с личными вещами, но некоторые все равно берут с собой гораздо больше позволенного.

Чтобы избежать проблем, следуйте ограничениям в багаже и не ждите, что бортпроводники сдадут вашу сумку на хранение, потому что она слишком тяжелая. Если вы не можете поднять сумку над головой без посторонней помощи, ее нужно сдать в багаж, советует Жюли Руссо.

По ее словам, она встречала "бесчисленное количество бортпроводников с травмами плеча или шеи, это встречается чаще, чем вы могли бы подумать и является ответственностью авиакомпании".

Злоупотребление алкоголем перед полетом

Перелет может вызывать у людей беспокойство, и выпивка действительно может помочь снять напряжение, но грань между расслаблением и перебором очень тонка.

Нет ничего более раздражающего, чем иметь дело с пьяным пассажиром, который может задержать или даже перенаправить рейс, говорит Жюли Руссо.

Авиакомпании относятся к этому так серьезно, поскольку это риск для безопасности. Самолет – это замкнутое пространство в небе с сотнями пассажиров.

Воздействие алкоголя становится более выраженным на больших высотах из-за давления в салоне, поэтому, чувствуя себя хорошо в аэропорту, пассажир может почувствовать кардинальное изменение в полете.

Если пьяный пассажир станет вести себя агрессивно или дестабилизировать обстановку, это может привести к аварийной посадке, что создаст неудобства для всех на борту и обойдется авиакомпании в значительную сумму денег.

Поэтому стоит быть осторожными с выпивкой до и во время перелетов. Поддержание водного баланса – лучшая защита от обезвоживания, гарантирующая лучшее самочувствие по прибытии в пункт назначения.

Несоблюдение очереди при выходе на посадку

Толпа у выхода на посадку увеличивает риск задержки вылета, поэтому стоит запастись терпением, ожидать своей очереди и совершать посадку только тогда, когда вас назовут в вашей зоне.

Соблюдение правил посадки авиакомпании сделает ее менее стрессовой для всех и повысит шансы вылететь вовремя, чтобы добраться до места назначения без опоздания.