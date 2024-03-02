Путешествие на автомобиле: топ популярных туристических маршрутов Украины

Собственное транспортное средство – это всегда о комфорте. На нем можно не только быстро добраться до офиса или заехать в супермаркет, но и путешествовать по сказочным местам нашей страны. Куда отправиться на железном коне – читайте ниже.

Винница – Тульчин – Буша

Это относительно короткий маршрут протяженностью 90 километров. Но не судите путешествия по расстоянию. Эта поездка поразит вас обилием туристических достопримечательностей и невероятно уютных природных локаций.

Стартуйте из Винницы. Этот украинский город славится своим поющим фонтаном. Но, к сожалению, в начале марта он еще не работает. Так что увидеть его во всей красе не удастся. Но не огорчайтесь, есть еще множество других локаций, которые вам точно понравятся.

К примеру, местные музеи: Николая Пирогова, Вооруженных Сил, ретро-техники. Сходите на Главную площадь, там возвышается столетняя водонапорная башня. Обязательно прогуляйтесь по центральному городскому парку. Даже когда на земле еще лежит снег, здесь очень уютно и красиво. Также съездите к дому Михаила Коцюбинского, прудам "Вервольф" и старинным винницким стенам.

Когда вдоволь нагуляетесь, садитесь за руль и отправляйтесь в Тульчин. Этот город когда-то служил резиденцией графов Потоцких. С тех пор уцелел прекрасный дворец. Он считается одним из самых лучших образцов классицизма в Украине. Посетите дом Николая Леонтовича, а также помилуйтесь Доминиканским костелом – достопримечательностью архитектуры XVIII века.

Далее следуйте к конечной остановке – к селу Буша. Здесь собраны уникальные находки: фрагменты трипольского жилья, орудия труда, предметы обихода. На месте раскопок построили сооружение, которое воссоздали в присущем для того времени стиле. Также пройдитесь одноименным заповедником, казацким кладбищем и парком скульптур. Напоследок посетите скальный монастырь. Изображения на стенах пещеры датируются IX – II веком до нашей эры.

Ужгород – Невицкое – Мукачево – Чинадиево – Карпаты

Добраться до горной курортной зоны можно разными способами. Мы предлагаем начать свое путешествие из украинского города сакур. Конечно, в марте деревья еще не цветут. Однако других туристических локаций здесь хватает.

Прежде всего съездите в Ужгородский замок. На территории комплекса находятся статуи, остатки церкви Святого Юрия, часовня и прекрасный сад. Внутри помещения работает этнографический музей.

Посетите синагогу – Закарпатскую областную филармонию. Здание поражает своим видом, ведь его построили в неомавританском стиле. То есть в нем прослеживаются черты романтизма, византийской архитектуры и арабо-марокканские мотивы.

Прогулявшись по всем достопримечательностям, направляйтесь в село Невицкое. Всего в 20 минутах езды от него расположены руины одноименной крепости. Когда-то бастион принадлежал Анне из рода Другетов. Это была жестокая женщина, которая из-за бессердечности получила прозвище Плохая Дева.

Далее отправляйтесь к еще одной твердыне – замку Паланок. Его не так давно реставрировали, поэтому вид у него прекрасный. В 12 километрах от него расположена еще одна достопримечательность. На территории городка Чинадиево стоит романтический дворец Сент-Миклош. Отсюда до Карпат рукой подать: 15 минут, и вы посреди горных пейзажей.

Черновцы – Залещики – Нырков

Путешествие начинается с колоритного городка, который часто называют "Маленькой Веной". Здесь расположена резиденция митрополитов Буковины и Далмации. В настоящее время зданием располагает Черновицкий национальный университет. Также пройдитесь по Театральной площади, прогуляйтесь по улице Ольги Кобылянской, зайдите в Краеведческий музей. Не обходите Кафедральный собор Святого Духа. Он окрашен в необычный для храма оттенок фуксии.

Дальше езжайте в село Залещики. Это туристическая жемчужина Тернопольщины. Когда-то здесь отдыхала польская знать, а сейчас сюда направляются все желающие, чтобы полюбоваться природными пейзажами. Рекомендуем заказать экскурсию по реке Днестр или велопрогулку по окрестностям города.

После этого можно смело отправляться в Нырков. Он расположен всего в 40 минутах езды. Посетите руины замка и осмотрите две хорошо уцелевшие готические башни.

Кстати, если у вас есть время и возможность, поезжайте к Джуринскому водопаду. Он находится совсем близко.

Если вы давно мечтаете о нетипичном путешествии по Украине, выбирайте один из предложенных маршрутов и отправляйтесь в долгожданный тур. Счастливого вам пути!

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