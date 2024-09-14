Проблемному пассажиру самолета в Австралии придется заплатить более $5 тысяч за топливо: что случилось

Проблемный пассажир одной из авиакомпаний Австралии, не соблюдавший правила поведения во время рейса из Перта в Сиднее, был наказан необычным способом. Путешественника обязали заплатить более $5 тысяч коммерческой организации, чтобы возместить топливо, потраченное пилотом, чтобы вернуться в аэропорт после вылета.

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Как сообщает издание CNN, инцидент произошел 25 сентября 2023 года, но представителям полиции понадобилось много времени, чтобы дело прошло все этапы правовой системы. Имя нарушителя и название авиакомпании публично не сообщаются.

32-летний мужчина из западной Австралии нарушал правила поведения на борту самолета, из-за чего пилоту пришлось вернуться в аэропорт. Для проведения манипуляций летчик незапланированно потратил немалое количество топлива, поэтому пассажир обязан возместить его стоимость. Он должен заплатить организации 5806 долларов. Кроме того, Магистратский суд Перта оштрафовал путешественника на сумму более 6 тысяч долларов, что повысило стоимость неправомерного поведения до 11 861.

"Этот инцидент должен стать предупреждением о том, что преступное поведение на борту может стоить нарушителю очень дорого. Гораздо легче подчиняться указаниям персонала авиакомпании, чем создавать ненужные проблемы, которые в конечном итоге могут ударить вас по карману", – отметили бортпроводники.

Подобные взыскания штрафов с нарушителей не типичны для авиакомпаний. Нарушитель признал себя виновным в хулиганстве на борту воздушного судна и несоблюдении инструкций техники безопасности.

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