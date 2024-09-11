На Гавайях озабочены туристами, которые тайком лазают на 'лестницу в небо': что не так с живописной достопримечательностью, закрытой еще в 90-х

Одна из самых живописных, но и самых опасных достопримечательностей Гавайев – ступеньки Хайку, также известная под названием "лестница в небо", вызывает сильную обеспокоенность у местных властей. По словам правоохранительных органов острова Оаху, где расположена горная тропа, недавно были арестованы 14 человек, решивших экстремально провести время в закрытом для туристов месте.

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Как сообщает издание CNN, достопримечательность, построенная во времена Второй мировой войны, находится в одном из самых отдаленных районов штата, поэтому добраться до нее можно только несанкционированными способами. Путешественникам, решившим незаконно проникнуть на "лестницу в небо", используя альпинистские веревки, грозит тюремное заключение сроком до 30 дней.

"Людям опасно заходить в зону строительства и опасно пытаться спуститься с хребта. Им нужно думать о последствиях, если кто-то пострадает, или еще хуже, и будет нуждаться в спасении. Это труднодоступное место для первых служб реагирования, которое может задержать медицинское лечение", – объяснил руководитель Отдела охраны природы и ресурсов Гавайев, Джейсон Редулла.

Что не так с лестницей Хайку

Ступеньки Хайку – крутая горная тропа на острове Оаху, первоначально состоявшая из 3922 деревянных ступенек, которые позже были заменены металлическими, и ведет на вершину хребта Кула. "Лестница в небо" построена во времена Второй мировой войны военно-морскими силами США. Главной целью создания маршрута было проведение кабеля связи, который должен обеспечивать постоянный контакт между двумя территориями штата Гавайи, расположенными на разной высоте.

На одной из вершин горного хребта военные установили радиостанцию, антенны которой передавали низкочастотные сигналы субмарин на большие расстояния. Однако в 1950-х годах база была списана с использования.

В 1987 году местные власти запретили туристам посещать живописную достопримечательность, ведь ее отдаленное расположение угрожает жизни путешественников. Несмотря на то, что в 2003-ем был проведен капитальный ремонт лестницы Хайку, правительство штата не отменило запрет.

Правоохранительные органы довольно часто фиксируют правонарушителей, которые решаются экстремально отдохнуть на "лестнице в небо", поэтому в 2021 году возникла идея демонтировать лестницу. Инициативу поддержали местные власти, поэтому была отделена небольшая часть достопримечательности от склона горы. Однако в этом году процесс остановился, ведь Апелляционный суд Гавайев выдал временный запрет на проведение работ.

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