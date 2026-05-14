Прекрасные пляжи и бирюзовое море: красивая европейская страна, где хотят больше туристов

Кипр хочет привлечь больше туристов в этом сезоне, ведь спрос на остров как летнее направление снизился, несмотря на пляжи с белым песком, бирюзовое море, античные достопримечательности и горные деревни. Туристический бизнес страны уже говорит о сложной ситуации: по данным местных медиа, бронирования снизились более чем на 30% по сравнению с 2025 годом.

Поэтому для путешественников Кипр может стать выгодной альтернативой переполненным курортам Испании, Италии или Греции. Здесь туристов не отталкивают чрезмерными толпами, а наоборот – стремятся снова заинтересовать их солнцем, морем, историей и спокойной атмосферой, информирует Travel off Path.

Кипр – островная страна в восточной части Средиземного моря, которую часто недооценивают на фоне популярных европейских направлений.

Кипр сочетает черты Греции и Турции, но имеет разнообразную культуру, древнюю историю и достаточно места для более спокойного отдыха.

Остров разделен на две части. Южная часть – это Республика Кипр, член Европейского Союза, где используют евро, а греческая культура чувствуется особенно сильно. Здесь туристов ждут пляжи со светлым песком, прозрачное море, античные руины, старые города, винодельческие деревни и горные маршруты.

Северная часть острова имеет более выразительное турецкое влияние. Там больше минаретов, восточных базаров, тихих бухт и менее отполированных пейзажей. Именно это делает Кипр интересным: на сравнительно небольшой территории здесь заметно переплетаются разные культуры, эпохи и традиции.

Несмотря на это, спрос на Кипр в последнее время ослаб. По данным CyprusMail, представители туристического бизнеса предупреждают о риске серьезного кризиса и проводят срочные переговоры с правительством. Среди причин называют топливный кризис, недостаточное продвижение страны за рубежом и общую настороженность туристов из-за напряженности в регионе.

На ситуацию также влияет география. Кипр расположен ближе к Ближнему Востоку, чем многие представляют, поэтому часть путешественников начала воспринимать направление осторожнее. В то же время южная часть острова остается территорией Европейского Союза с развитой туристической инфраструктурой, курортами, отелями, пляжами и привычным для европейских туристов уровнем сервиса.

Местные власти и туристическая отрасль фактически пытаются вернуть доверие путешественников. Для туристов это может означать более выгодные предложения на проживание, особенно если сравнивать с самыми популярными летними направлениями Европы.

Одно из самых известных мест для отдыха на Кипре – Айя-Напа. Это курорт с пляжами, которые часто сравнивают с тропическими: белый песок, яркая бирюзовая вода и классическая летняя атмосфера. Айя-Напа подойдет тем, кто хочет именно пляжного отдыха, отелей у моря, ресторанов, вечерней жизни и курортной инфраструктуры.

Из-за более низкого спроса в этом сезоне в Айя-Напе можно найти более выгодные варианты проживания.

Тем, кто хочет более спокойного отдыха, стоит обратить внимание на Ларнаку. Это приморский город на южном побережье Кипра. Ларнака может понравиться тем, кто не хочет постоянного шума, вечеринок и толп, но все равно стремится быть у моря.

Отдельная сторона Кипра – горные деревни. Если хочется убежать от жары и побережья, можно поехать в Ланию. Это деревня в зеленых холмах внутренней части острова, где есть узкие каменные улочки, старые дома, затененные площади, семейные рестораны и местное вино. Такой формат подойдет тем, кто хочет увидеть не только пляжный, но и более традиционный Кипр.

