Куда ехать в Европе этим летом: 4 невероятных железнодорожных маршрута

Железнодорожные путешествия по Европе этим летом переживают настоящее возрождение благодаря запуску новых стратегических маршрутов. Вместо изнурительных очередей в аэропортах и ограничений лоукостеров, путешественники могут наслаждаться панорамными видами Альп или побережья непосредственно из окна вагона.

Как отмечает издание Travel Off Path, современные поезда предлагают не только удобную перевозку багажа, но и возможность засыпать в одной столице, а просыпаться в другой. Развитие сети с востока на запад и с севера на юг делает планирование евротура проще и экологичнее.

Каждый из представленных ниже маршрутов открывает уникальные культурные и исторические достопримечательности, которые станут жемчужиной летнего отпуска.

Вена – Триест

Этот маршрут идеально подходит для тех, кто хочет сменить жаркие австрийские пивные сады на свежий бриз Адриатики. Триест сегодня является одним из самых модных мест Италии, которое сохраняет прочную историческую связь с Веной, поскольку когда-то было частью Австро-Венгерской империи. Город удивляет нетипичной для Италии архитектурой в стиле Габсбургов и римскими артефактами, такими как Арка Риккардо и Древний театр.

Время в пути: 6,5 часа (отправление в 06:53).

Стоимость: от $40 до $100 (1700-4400 грн).

Особенность: Прямой рейс Railjet от оператора ÖBB.

Париж – Берлин

После зимнего перерыва на рельсы возвращается ночной экспресс European Sleeper, соединяющий две главные столицы Западной Европы. Это настоящий "отель на колесах", где вы ужинаете в Париже, а завтракаете уже в Берлине, избегая логистического хаоса аэропортов Шарля де Голля или Бранденбурга. Летний Берлин встретит вас уютными парками и арт-галереями, тогда как Париж предложит вечерние прогулки вдоль Сены.

Время в пути: 15 часов (выезд в 18:05, прибытие в 09:00).

График: 3 раза в неделю (пн, вт, чт из Парижа).

Цена: $55-$130 в зависимости от типа спального места (2500-5750 грн).

Мальме – Осло

Раньше путешествие между Швецией и Норвегией часто превращалось в квест с многочисленными пересадками. С июня запускается прямая линия, соединяющая третий по величине город Швеции, Мальме, с норвежской столицей. Теперь посетить знаменитую Оперу в Осло и живописные фьорды можно без многочасовых поездок на автобусах.

Время в пути: 6 часов 30 минут (старт в 06:38).

Оператор: Snälltåget.

Стоимость: $50-$120 (2200-5300 грн)

Преимущество: Прямое сообщение вместо сложных комбинированных маршрутов.

Будапешт – Белград

Будапешт сейчас считается одной из самых безопасных и красивых столиц ЕС, становясь доступной альтернативой Парижу. Теперь путешествие можно продолжить в Белград – сербской столицы, которая стремительно набирает популярность благодаря бюджетным ценам и атмосферным "руин-барам".

Белград предлагает туристам величественные православные храмы и средневековые крепости, а поскольку Сербия не является членом Шенгена, на американских туристов не будут распространяться новые правила въезда/выезда (EES).

Время в пути: 3 часа 15 минут.

Частота: 5-6 поездов в день.

Стоимость: от $30 (1350 грн, при условии раннего бронирования).

