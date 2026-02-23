Популярность стремительно растет: остров в Европе стал хитом среди туристов

Туристические предпочтения в Европе стремительно меняются: путешественники все чаще выбирают не громкие столицы, а нестандартные направления. Соцсети формируют новые тренды. На фоне этого один остров переживает настоящий туристический бум.

Видео дня

Пассажиропоток сюда вырос почти на треть только за год. Речь идет об Исландии – стране, которая снова стала главной звездой европейских путешествий. Детали рассказало издание Travel off Path.

По данным международной статистики, Исландия продемонстрировала около 29% роста пассажиропотока, став самым динамичным направлением в Европе. Это особенно показательно на фоне традиционных туристических гигантов – Парижа, Барселоны или Афин, которые всегда остаются популярными, но уже не удивляют.

Сегодня путешественники ищут "вау-эффект" – черные пляжи, ледниковые лагуны, вулканические кратеры и водопады, которые выглядят как декорации к фэнтези-фильму. Исландия предлагает именно это: инопланетные пейзажи, которые легко становятся вирусными в TikTok и Instagram.

Исландия давно перестала быть "тайным сокровищем". Она дорогая, популярная и хорошо разрекламированная. Цены на отели выросли, бюджетных вариантов почти не осталось, а сделать фото без туристов у Голубой лагуны – настоящий вызов.

Но несмотря на это, главное не изменилось – природа остается захватывающей. Черные пески Рейнисфьяры, водопад Скоугафосс, каньоны, ледники и термальные источники продолжают поражать даже опытных путешественников. Разница лишь в том, что теперь о них знает весь мир.

Туристическая карта Исландии постепенно меняется. Если раньше большинство ограничивалось столицей Рейкьявиком и маршрутом "Золотого кольца", то сегодня популярность набирают менее известные регионы.

Особый интерес вызывает город Акюрейри – второй по величине в стране. Он расположен на севере, имеет яркую застройку, спокойную атмосферу и более низкие цены. Здесь меньше туристов и больше ощущение настоящей, неглянцевой Исландии.

Еще один магнит – ледниковая лагуна Йокюльсарлон. Льдины, медленно плывущие к океану, создают пейзаж, который сложно сравнить с чем-либо в Европе. Только за один летний месяц здесь фиксируют более ста тысяч посетителей.

Даже легендарная Кольцевая дорога больше не является единственным сценарием путешествия – туристы экспериментируют, комбинируют регионы и открывают природные лагуны вместо самых раскрученных спа-комплексов.

Исландия стабильно возглавляет рейтинги самых безопасных стран мира. Здесь можно гулять по городу ночью без страха, а уровень преступности остается минимальным. Основные риски связаны не с людьми, а с природой: сложные зимние дороги и периодическая вулканическая активность.

Именно сочетание безопасности и дикой природы стало ключом к успеху острова. Туристы чувствуют свободу и спокойствие, даже находясь среди суровых пейзажей.

Поэтому причин посетить Исландию несколько:

рост количества авиасообщений;

популярность видеоконтента с невероятными пейзажами;

стремление путешественников избегать перенасыщенных мегаполисов;

тренд на экологические и природные маршруты.

Исландия уже не является скрытой жемчужиной, но она и не превратилась в банальное направление. Несмотря на высокие цены и растущий поток туристов, ее ландшафты остаются одними из самых впечатляющих в Европе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о деревне в Британии, которую можно посещать всего несколько дней в году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.