Почти 3,5 тысяч км: в Европе появился эпический пешеходный маршрут через 6 стран

В Европе появился один из самых длинных непрерывных туристических маршрутов, протяженность которого составляет почти 3,5 тысячи километров. Тропа под названием Wolf Trail проходит по территории шести стран и рассчитана на путешественников, готовых провести в пути от четырех до шести месяцев.

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За это время туристы пересекут морское побережье, горные массивы, национальные парки и исторические города Центральной Европы. Авторы проекта стремятся популяризировать длительные пешеходные путешествия, которые в последние годы набирают популярность среди европейцев, пишет timeout.com.

Маршрут объединяет побережье Балтики, Альпы и Адриатику

Общая протяженность Wolf Trail составляет 3494 километра, а суммарный набор высоты превышает 78 400 метров. Это примерно равно девяти восхождениям на самую высокую вершину мира – Эверест. Организаторы рекомендуют отправляться в поход в период с апреля по сентябрь, чтобы избежать сложных погодных условий в высокогорных районах Альп.

Маршрут Волчьей тропы

Путешествие начинается на польском полуострове Хель и проходит вдоль побережья Балтийского моря до Свиноуйсьца. Далее маршрут пролегает через Германию, где туристы посещают средневековые города и многочисленные природные ландшафты, после чего выходит к австрийским Альпам. Следующий этап пролегает через район Инсбрука, а заключительная часть проходит через Доломитовые Альпы, территорию Национального парка Триглав в Словении и заканчивается в итальянском Триесте на побережье Адриатического моря.

Для планирования путешествия путешественникам доступны GPS-маршруты в формате GPX, которые помогают находить места для ночлега, пополнения запасов и официальные кемпинги. Перед открытием тропы её полностью проверила опытная туристка, которая проверила безопасность маршрута, инфраструктуру и логистику.

Инициатором создания Wolf Trail стала компания Jack Wolfskin, которая стремится популяризировать формат thru-hiking – многонедельных непрерывных пеших походов с полным снаряжением. В отличие от коротких туристических маршрутов, такой формат предполагает прохождение всей дистанции без использования транспорта, с регулярным пополнением запасов в населённых пунктах.

Особенностью нового маршрута стало то, что он проложен по уже существующим историческим тропам, официальным туристическим маршрутам и специально разрешенным местам для ночлега. Это позволяет путешественникам легально устанавливать палатки или останавливаться в горных приютах, что особенно важно для стран Центральной Европы, где правила дикого кемпинга довольно строгие.

Благодаря такому подходу Wolf Trail сочетает в себе ощущение настоящего многомесячного приключения с возможностью безопасно и законно путешествовать по шести европейским странам. Авторы проекта надеются, что новый маршрут станет одним из самых популярных направлений для любителей длительного треккинга и активного отдыха.

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