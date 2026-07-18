11 стран Африки построят защитную "зеленую стену" протяженностью 8 тысяч км: зачем она нужна

Масштабная вырубка лесов на планете запустила опасную цепь повышения температур и разрушения почв, что позволяет засушливым зонам выходить далеко за пределы своего естественного ареала. Для противодействия этой угрозе почти десяток стран Африканского континента объединили усилия с целью формирования уникального живого щита из насаждений.

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Как сообщает La Nacion, гигантская природная баррикада простирается с запада на восток через весь континент, препятствуя распространению пустыни на плодородные земли саванны. Этот экологический мегапроект имеет решающее значение для сохранения условий жизни миллионов людей и стабилизации местного климата.

Глобальная цель и амбициозные ожидания

Проект, получивший официальное название "Великая зеленая стена", берет свое начало еще в 2007 году и призван соединить Сенегал и Джибути. В рамках Парижского саммита международные доноры, включая Всемирный банк и ЕС, дополнительно выделили миллионы долларов на ускорение работ. Главная задача программы до 2030 года заключается в восстановлении 100 миллионов гектаров истощенных угодий, поглощении 250 миллионов тонн углерода и создании до 10 миллионов новых рабочих мест в сфере экологии. Успешная рекультивация территорий призвана обеспечить продовольственную безопасность, дать экономические перспективы молодежи и сформировать устойчивость к глобальному потеплению в регионе, где температурные показатели растут быстрее, чем где-либо в мире.

Достижения отдельных государств

На данный момент общий план выполнен лишь на 18 %, однако некоторые участники демонстрируют значительные локальные успехи. Например, Эфиопия смогла вернуть к жизни 15 миллионов гектаров земель благодаря рациональному подходу – вместо посадки новых деревьев там сосредоточились на тщательном уходе за естественной растительностью и борьбе с незаконными вырубками. Сенегал уже высадил около 12 миллионов деревьев, а Нигерия успешно восстановила 5 миллионов гектаров угодий вдоль своих северных границ, вернув местным аграриям возможность полноценно заниматься сельским хозяйством.

Угроза масштабного переселения

По данным Организации Объединенных Наций, граница между Сахарой и саванной исчезает катастрофически быстро, а ежегодное продвижение пустыни составляет от 45 до 60 сантиметров. Местная температура уже поднялась на 1,5 °C, что значительно превышает средние мировые темпы потепления. Если разрушение экосистемы не удастся остановить, то уже к середине текущего столетия почти 250 миллионов жителей центральной части Африки будут вынуждены покинуть свои дома и стать климатическими беженцами из-за полной непригодности региона для жизни.

Суровая реальность и препятствия на пути

Несмотря на громкие заявления и колоссальный общий бюджет в 31 миллиард долларов, практическая реализация "Великой зеленой стены" столкнулась с серьезными трудностями. Значительные объемы международного финансирования не принесли ожидаемых результатов из-за тотальной коррупции, политической нестабильности и серии государственных переворотов в странах-участницах. Из-за нехватки средств на ирригационное оборудование и техническую поддержку на многих участках высаженные деревья просто гибнут, что усугубляет гуманитарный кризис, дефицит ресурсов и угрозу терроризма в Сахеле.

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